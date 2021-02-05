Ahmet Nur Çebi: Taş üstünde taş bırakmam

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer dönemiyle ve ligin gidişatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Göreve geldiğimizden bu tarafa normal transferiyle, ara transfer döneminde söz sahibi olabildik. Olaya biraz bu şekilde bakmakta fayda var. Yaz sezonunda transfer döneminde giden futbolcularımız oldu. Doğal olarak onların yerlerini doldurmamız gerekiyordu. Önceliğimizi ona verdik. Bunlarla ilgili transferler yaptık. Transferlerde hocamızın görüşlerini aldık elbette."





"ARA TRANSFER DÖNEMİ SAĞLIKLI DÖNEM DEĞİLDİR"

"Yaz transfer dönemini düzgün, planlı ve iyi yaptık. Ara transfer dönemi her zaman için, herkes bilir. Çok sağlıklı bir dönem değildir. Birçok futbolcuyu alırsınız. Alıp, bulabildikleriniz diğer takımlarda yer bulamamış futbolculardır. Ara transferde çok fazla transfer yapmamayı prensip etmiş biriyim. Mecbur kalmadıkça. Bu dönemde de Cenk Tosun transferini gerçekleştirdik. Çok önemli işler yapan bir futbolcu Beşiktaş'ta. Türk transfer tarihinde en yüksek ücretle Premier Lig'e gitmiş bir futbolcu. Türk futbolu adına da kıymetlidir."





DORUKHAN'IN SÖZLEŞMESİ

"Dorukhan'la uzlaştık ama sonuç itibariyle menajerlerinin araya girerek onu yurt dışında futbol oynatma isteklerine ön plana çıkardılar. Şu anda Dorukhan'ın önünde bizim verdiğimiz teklif duruyor. İmza atmak istiyorsa, istemiyorsa atmaz. Prensiplerim var. Dorukhan ve menajerinin ifadeleri yurt dışı şansını yakalayabilirsek gitmek isteriz dediler. Hak verdim ama bu saatten sonra beklemeyeceğiz. Ya bu ay sonuna kadar işi bitireceğiz, ya da Dorukhan başka yerde oynamaya devam edecek."





"ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK MUHATABIM DEĞİL"

"Muhatabım değil. Çünkü istifa etti. Antalyaspor taraftarı da olduğunu düşünmüyorum. Hangi takımı desteklediği, Genel Kurul üyesi olduğu malum. Ona mı düştü? Madem ilişkisi var, niye görevinde değil? Bu tür söylemleri oluyor. Başka bir kulübün bayiliğini yapmasın. Gerek yok. Ona düşmüyor. Ya dönsün Antalyaspor'un başına. Ya da hangi kulübe aitse o kulübün taraftar olarak atkısını taksın, seyretsin. Bir daha da Beşiktaş camiasının adını ağzına almasın."

"BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜ KESİLECEKSE TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAM"

"Diyorlar ki, Beşiktaş'ın önüne kesilecek. Dışarıdan iki etki olabilir. Ya TFF'nin tavır ve tutumları, transferdeki uygulamaları, limitler. Diğeri hakemlerdir. Eğer hakemler Beşiktaş'ın gerçekten kamuoyunda konuşulduğu gibi önünü kesecek tarzda yönetim tarzı benimseyeceklerse samimi söylüyorum taş üstünde taş bırakmam. Yer yerinden oynar."





14-16 YABANCI KURALI

"14-16 yabancı konumuz var. Ben gündeme getirdim. Gündeme getirirken Mustafa Cengiz destek verdi. Herkese bu hak tanınsın dedi. Benim söylemek istediğim şu, bir ceza veriyorsanız elimizde kontratı devam edenlere hak verin. Onlar da herkese verilsin. Benim talebim farklıydı biraz. Benim talebim, sadece elinde kontratları olan futbolcuların kulüpleri ekonomik anlamda zarar vermemeleri adınaydı."

CAMİAYA MESAJ

"Öncelikle camiaya şunu söylemek istiyorum. Birlik ve beraberlik. Maddi ve manevi. Biz birlik ve beraberlik olduğumuz sürece başarı er veya geç gelecektir. Yarınları, bugünün 1 saati için feda etmeyelim. Yarınlar, uzun ve önemli. Şampiyon olacağız. Olmak için mücadele edeceğiz. Sonuna kadar varız. Kupayı da almak için varız. Hocamızla hiç sorunumuz yok. Hocamızın transferlerle ilgili gönülsüzlüğü yok. Futbol dünyasına da buradan sesleniyorum. TFF lütfen limit konusunu açıklasın. Hakemlere sesleniyorum. Çok emek veriyoruz. Herkes veriyor. Birileri düşüyor, birileri şampiyon oluyor. Adaletsizliğe sakın yer vermeyin. Çok daha fazla hassas olun. Genç hakemleri destekleyen biri olarak söylüyorum. Ayrıca puan almak adına futbolu kalitesizleştirmeyin. Marka değerine zarar verir her şekilde."

