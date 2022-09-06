Ahmet Nur Çebi: TFF yemeğine Josef ile gideceğim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında konuştu. TFF yemeğine takım kaptanı Josef de Souza ile katılacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta yeni sezonda futbol dışındaki branşlarda da sponsorluk çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Hentbol, Kadın Voleybol Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için sponsorluk anlaşması yaptı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'de sponsorluk ve gündeme yönelik açıklamalar yaptı.

"Ben efendi gibi sorunları TFF'de çözen biriyim"

Erden Timur'un kendisine itafen söylediği iddia edilen sözleri yanıtlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Erden Bey de iyi bir çocuktur. 10 kişi ile 2-1 maçı alınca konuşmak başka türlü, kaybedince başka türlü oluyor. Genç arkadaş. Lafların nereye gideceğini öğrenecektir. Bana öyle bir söz söyleyeceğini sanmıyorum. O zaman direkt söylesin, direkt cevap vereyim. Yandan dolanmak yok. Sanmıyorum. Üstüme de alınmıyorum. Ben efendi gibi sorunları TFF'de çözen biriyim. Mikrofonlarımda bağırıp çağırmıyorum. Buradan mesajı kim alıyorsa alsın." açıklamasını yaptı.

Her şey planlı ve programlıydı

Ankaragücü maçında yaşanan olaylara değinen başkan, "Futbolun amatör tarafında seyircinin de amatörce, duygusalca izlediği bir ortamdan uzaklaşıyoruz. Fanatizmin artmaya başladığı, taraftarların bilerek ya da bilmeyerek kulüplerine zarar verdiklerini görüyoruz. Esefle seyrediyoruz. Ankaragücü seyircisinin küfürle başladığı, ara vermeden devam eden bir tutumu var. Sahaya planlandığını düşündüğüm, oyunu germe stratejisiyle devam eden bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Küfür ve oyuncuların davranışları, gelecek olan fırtınayı gösteriyordu. Her şey planlı ve programlıydı. Küfürler de planlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahriki de planlıydı. Sonuç güzel olmadı." dedi.

"Ömer Erdoğan, Oğuzhan'ı hedef gösteriyor"

Ömer Erdoğan'ın tutumu hakkında eleştiride bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ankaragücü hocasının, kendisi gibi bir sporcu olan kardeşini (Oğuzhan) hedef göstermesi yakışıksız bir durumdur. Profesyonelce sahaya çıkan, oyuncusunu oynatmakla görevli olan hoca, Beşiktaşlı bir futbolcunun söylemlerini ortaya atıyor. Oyuncuyu hedef gösteriyor. Hocaların aklını başına alması lazım. Bu çocuklar yarın onların da öğrencisi olabilir. Maçı idare eden hakem, VAR'ın da baskısıyla kırmızı kart gösterdi. Bu komik ve düzmece bir olaydır. Seyirci, hoca ve hakemlerin kusurlarından camiaları sorumlu tutmayız. Camialara saygısızlık yapmayız. Gereken tepkileri de her zaman göstereceğiz." ifadesinde bulundu.





Başkan'dan Mehmet Büyükekşi'ye cevap

TFF başkanı Büyükekşi'ye karşı cevap veren Ahmet Nur Çebi, "TFF Başkanı müracaat etmediğimizi söylemiş. Önce PFDK'ya sevk edilmesi gerekiyor. Sonra da savunmayı vermemiz gerekiyor. Durum bundan ibarettir. Artık herkesin futbol terörüne hizmet etmemeyi kendileri için bir amaç edinmeleri gerekiyor. Aksi halde tribünlerdeki şaklabanlığı seyrederek Türk futboluna zarar vermeye devam edeceğiz arkadaşlar" dedi.

"TFF yemeğine Josef ile gideceğim"

TFF başkanı ve yetkilileriyle yemek yiyeceğini söyleyen Çebi, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten başkanımız var. Riva'da beraber olacağız. TFF Başkanı ve yönetimi de olacak. Bir yemek yiyerek kamuoyuna mesaj vereceğiz. Takım kaptanımız Josef ile katılacağız! Arkadaşını korumak için kırmızı kart gören bir futbolcu ile birlikte gideceğiz. Bakalım Josef'in gözlerine bakınca ne karar alacaklar? Kamuoyu vicdanını düşünerek doğru bir karar alacaklar. Josef kaptan olduğu için orada olacak. Mağdur ile mağdur edenler yan yana gelecekler. Umarım mağduru koruyan baba sıfatına bürünürler. Akşam olmadan, hava kararmadan..." açıklamalarıyla sözlerini noktaladı.