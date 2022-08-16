Ahmet Nur Çebi, TFF'ye gidip hak arayacak

Hakem yönetiminden memnun olmayan Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, TFF'ye gidecek. Mehmet Büyükekşi ile bizzat görüşecek olan başkan, adil bir yönetim istediklerini yineleyecek.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, 2. haftada Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un ve yardımcılarının yönetiminden memnun kalmadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na 'hakem çıkarması' yapacak.

"Artık tepki göstereceğiz"

Sezon başlamadan kısa bir süre önce basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili çok net mesajlar vermişti. Çebi, "Hakemlerle ilgili bundan sonra tepkimiz sert olacak. Biz söyleyeceklerimizi söyledik. 'Toparlanın' dedik. Bu saatten sonra bizim söyleyeceklerimiz ikaz niteliği taşımaz. Tepkimiz ağır olur. Biz artık tepki göstereceğiz. Umarım her şey yolunda gider. Geçen sene mesaimin yarısını TFF ve hakemlerle harcadım. Ama maç başı ve maç sonlarında konuşacağız herhalde" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni sezonda henüz 2. hafta geride kalırken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme yapacak. Çebi, 'Adil bir rekabet ortamı' oluşması gerekçesiyle yetkililerle görüşecek.