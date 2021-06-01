Ahmet Nur Çebi: Transferde taraftarı dinleyeceğim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldığı radyo programında, "Onu al, bunu gönder, bunu sağda oynat, bunu sola koy falan dinleyeceğim, saygı göstereceğim ama bildiğimi okuyacağım" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ,bir radyo programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili konuşan Çebi, "Taraftarı seviyorum, kıymetli. Kulübün değerini yukarı çekecek olan taraftarın ilgisidir, alakasıdır. Taraftarı seviyorum ama baskı altında karar vermeyeceğim.

"TRANSFERDE BİLDİĞİMİ OKUYACAĞIM"

Onu al, bunu gönder, bunu sağda oynat, bunu sola koy falan dinleyeceğim, saygı göstereceğim ama bildiğimi okuyacağım. Doğru olduğuna inanıyorum çünkü. Başka türlü şansım yok." ifadelerini kullandı.

"GELECEK SEZON GELİRLERİN YARISI BANKAYA"

Kulüp borçlarına değinen Çebi, “Şampiyonlar Ligi müziğini duymanın tek bir yolu var, o da şu; Avrupa'ya giden futbol takımlarımızın başarılı olma ve puan toplama mecburiyeti var.

Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, 'Asıl göreviniz şimdi başlıyor, ülke puanı getirin' dedi. Limitler konusunda da haklı Sicil Kurulu. Giderler, borçlar, ödemeler var. Matematik tutmuyor. Borçlar var, şimdi gidip 10 milyon euro limit isteyeceğim, insan utanıyor yani.

Tüm kulüpler, Bankalar Birliği'yle aynı sözleşmeyi imzaladı. Bu sene ödeme yok. Gelecek sezon, 2022/23'te selamünaleyküm. Gelecek sezon gelirlerin yarısı bankalara. 10 lira aldınız, 5 lirası bankaya. Ne gelirse kardeş payı. Ona da şükretsinler. Tamamını da alabilirlerdi.” ifadelerini kullandı.