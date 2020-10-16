Ahmet Nur Çebi: Transferleri Sergen Hoca ile yaptık

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün Vodafone Park’ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıktı. Başkan Çebi, birbirinden önemli açıklamalara imza attı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yeni transferleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"TRANSFER TEK BAŞINA YAPILAN BİR HADİSE DEĞİL"

"Hepinize şampiyonluğu kovalayacağımıza ve mücadele içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Transfer tek başına yapılan bir hadise değildir. Özellikle Beşiktaş gibi yılların köklü camialarında bu işler ekip olarak yapılır. Bunu yaparken, ben şahsım içinde bulundum, Futbol Şube Başkanımız Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, hocamız Sergen Yalçın, scout ekibimiz ve Cenk Sümer arkadaşımıza teşekkür ediyorum."





"8 MİLYON EURO TASARRUF ETTİK"

"Bu transferleri bizler yaptık. Yapmış olduğumuz transferlerin yerine 8-9 tane nokta atışı yaptığımız transferler ve teknik-taktik-fizik olarak da daha iyi olduklarına inandığımız bu arkadaşlarımızla hatta 8 milyon euro tasarruf ederek Beşiktaşımıza ekonomik katkı sağlayarak yapılmış transferler olduğunu beyan etmek istiyorum.

Menajerlik ücretleri de dahil olmak üzere. Hatta bir-iki uçak acilen kaldırılması haricinde diğer oyuncularımızın tarifeli uçaklarla getirilerek camiamızın her bir kuruşuna ne kadar sahip çıktığımızı tekrar belirtmek istiyorum."





"SANGARE DENİLEN FUTBOLCUYU ALMAK İSTEDİK"

"Beşiktaş'ın almak istediğini bu aldı gibi bir algı var. Bunlar hoş değil. Biz sadece eksik olan 1 bölgemiz olan santrfor bölgesini tamamlayamadık onu da Ocak ayında tamamlayacağız.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün söylediklerinde eksikler var. Nazım Sangare denilen futbolcuyu almak istedik ama karşımıza sunulan rakamların mantıklı olmadığını düşündük. İşin gerçeği bu."

"FUTBOLCULARI TEKNİK KADRO KADRO DIŞI BIRAKTI"

"Bir arkadaşımız yaklaşık 1 yıldır sakat. En son PAOK maçında iyi olmasına rağmen oynamak istemedi. Teknik kadronun kalsın dediği hiçbir oyuncuyu kadro dışı bıraktığı söz konusu olamaz. Bunlar tamamen teknik ekibin verdiği kararlardan ibarettir. Mirin, geçen sene yurtdışından geldiği günden beri futbol oynuyor.

Ücretinin 4'te birini dışarıdaki kulüp ödüyor, geri kalanı da biz ödüyoruz. Faydalanamayacağımızı düşünerek kadro dışı bıraktık. Lens de maalesef katkı sağlayamamıştır. İnşallah bu 3 arkadaşın katkılarını göreceğiz."

"DORUKHAN KALMAK İSTEMEZSE..."

"Beşiktaş'ta futbol oynamak isteyen her oyuncuya kapımız açık. Oynamak istemeyen, kendi yoluna bakabilir. Dorukhan Toköz Beşiktaş'la top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. İmzalamaması dahilinde de Allah yolunu açık etsin."