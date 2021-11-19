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Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman karşı karşıya gelecek
Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'ın uzun süre sonra ilk kez karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Fikret Orman, cumartesi günü yapılacak 2021 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında yer alacak.
- Haber Merkezi
- 19.11.2021 - 09:22
Beşiktaş'ta 20 Ekim 2019'da yapılan başkanlık seçimiyle 7.5 yıllık görev süresi sona eren Fikret Orman, cumartesi günü yapılacak 2021 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısına katılacak.
Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, iki yıl aradan sonra Vodafone Park'a gelecek olan selefine özellikle ekonomi konularında ağır eleştirilerde bulunmuştu.
BİRBİRLERİNE GÖNDERMEDE BULUNUYORLAR
Birbirlerine uzaktan uzağa karşılıklı göndermede bulunan Orman ve Çebi'nin toplantıda yüz yüze hesaplaşması bekleniyor.
Başkan Çebi'nin göreve gelmesinin ardından hazırlattığı son 10 yıla yönelik incelemeleri kapsayan KPMG raporlarının ise aralık ayındaki mali ve idari genel kurulda açıklanacağı öğrenildi.