Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın görüşmesinde karar

Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi arasındaki zirvede 'Yola birlikte devam' kararı alındı.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olurken siyah beyazlılarda önemli gelişmeler yaşandı.

ZİRVEDEN ORTAK KARAR

Bugün Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirmek üzere Başkan Çebi'nin ofisinde bir araya geldi.



İkilinin zirvesinden birlikte yola devam kararı alındı.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bulunduğu Sergen Yalçın ile yapılan kritik zirvenin ardından açıklamalar yaptı.

Kocadağ, "Başarısız gidişin nedenleri nedir, tersine çevirmek için neler yapabiliriz, hocamız neler yapacak, biz neler yapacağız değerlendirmeler yaptık. Hocamızın kendine ve takımına inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımız ve yönetimizin hocaya olan inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz." açıklamasını yaptı.





"KADRO DIŞI TALEBİ OLMADI"

'Kadro dışı kalan oyuncular olacak mı?' şeklinde gelen soruya Kocadağ, "Şu an için o konular gündemde değil. Bu hocanın inisiyatifinde. Bize böyle bir talep gelmedi." cevabını verdi.

"HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

"Kolay bir durum değil. Geçen sene iki kupalı bir takım var, iyi takviyeler var." diyerek sözlerini sürdüren Kocadağ, "Sene başından beri geldiğimiz nokta kolay değil. Hoca da üzüntülü. Hocamıza güveniyoruz. İnancımız var. Buradan elele camiamızla beraber çıkacağız." ifadelerin ikullandı.





"ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ"

Emre Kocadağ, "Başkanımız dün bunları belirtti. Biz sene başında nasıl, Sergen Yalçın ilk geldiğinde nasıl arkasındaysak inancını yitirmediği sürece biz onun arkasındayız. Biz nedenler üzerinde durduk. Hocamızın bizden beklentisi nedir o konular tartıştık. Biz hocamıza, futbolcularımıza destek olmak için buradayız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında istifa sorusuna yanıt verdi. Siyah-beyazlı takımın deneyimli teknik adamı, 'Suçlu kim?' sorusuna "Burası bizim camiamız. Kendi adıma konuşuyorum. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. İyi bir gidişat değil. Üzülüyoruz ama futbolda böyle şeyler var." dedi.

"Gündeminizde istifa var mı?" sorusuna Sergen Yalçın "Başkanla oturup durum değerlendirmesi yapacağız" yanıtını verdi.

Sergen Yalçın "Her şeyi yapıyoruz, biz de üzgünüz. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. İşler iyi gitmiyor, kazanamıyoruz. Birçok sorunumuz var. Biraz da kader bizi buraya götürüyor. İlk 10 dakikada 4 pozisyon var atamıyoruz ama hemen yiyoruz. Neyi yanlış yapıyoruz? Oyuncularla da konuşuyoruz. Onlar da bir problemlerinin olmadıklarını söylüyorlar. Oyunculara hatalarımızı soruyoruz ama herkes memnun. Arkadaşlık çok güzel, paralar ödeniyor. Görünen hiçbir sorun yok." ifadelerini kullandı.





Ayrıca Sergen Yalçın "Oyuncularla problem yok. Herkes parasını alıyor. Hiçbir sorun yok. Valla çıkışı göremiyoruz! 2,5 aydır bu durumdayız. Dortmund maçından beri böyleyiz. Sakatlıklar oldu. Sistemi değiştirdik, analiz yaptık, konuştuk. Diyorsunuz ya analiz yapmıyormuşum, nereden biliyorsunuz? Analizi her hoca yapar! Bu işin parçasıdır ve herkes yapar." dedi.

