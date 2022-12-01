Ahmet Nur Çebi: Yabancı kuralını çevirmeye kalkarsalar karşı çıkarım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bu saatten sonra yabancı kuralını çevirmeye kalkarsalar ben karşı çıkarım. 7+4 hatta 6+5 yapsınlar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı sınırı, hakem konusu ve takımın yapacağı transferler hakkında konuştu.

Çebi, TRT Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"Başka takımların hocasına yapılmayan eziyetler, Valerien Ismael hocaya yapıldı"

Beraber çalıştığı eski teknik direktörler hakkında konuşan Çebi, "Ben bütün hocalara ve çalışan herkesi destekledim. Abdullah Avcı'ya da sonuna kadar destek oldum. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'ye de. Valerien Ismael de benim hocamdı ve yanında olmam, destek olmam gerekiyordu. Projelerimiz vardı, sosyal medyanın Ismael'i yargılaması, olumsuz yorumlar yapılması sürekli hocayı da demotive etti. Hatay maçından sonra da Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini söyledi ve istemeyerek de olsa gönderdik.

Başka takımların hocasına yapılmayan eziyetler, Valerien Ismael hocaya yapıldı. Çalışkan, gayretli ve çalışma tekniği çok iyi olan biriydi. Sabredilse daha iyi şeyler olabilirdi. Medyanın ilk günden beri neden Valerien Ismael'e bu kadar hırçın davrandığını anlayamadım." dedi.

"Transferde %100 başarılı olamazsınız"

Transferde her zaman başarılı olamayacaklarından bahseden Ahmet Nur Çebi, "Transferde %100 başarılı olamazsınız. İşte geçen sene Alex Teixeira örneğin. Bazen tutmuyor. Batshuayi işte. Geçen sene vura vura direkleri vurdu. Fenerbahçe'de bu sezon şansı yaver gitti. Keşke bizde gitseydi. Şu anda Beşiktaş'ın hiçbir çalışanına ve oyuncusuna borcu yok. Bugün ayın 1'i, hepsi ödenmiştir." ifadelerini kullandı.

"Bu saatten sonra yabancı kuralını çevirmeye kalkarsalar ben karşı çıkarım"

Yabancı sınırı hakkında görüşlerini belirten Çebi, "Yabancı sınırı bize maliyet anlamında pahalıya patladı. Siz Avrupa'da Avrupalı ile mücadele etmek istiyorsanız ama yabancı sınırı koyarak, Türk futbolcunun burada Avrupalı futbolcuyla rekabet etme hırsını yok ediyorsunuz. Sezon başında en azından 9+2 olsun dedik, kabul etmediler. Biz de 3-4 tane yerli futbolcu aldık. Bize pahalıya patladılar. Bu yapılan olay, Türk futbolcusunun rekabet etme isteğini azaltmıştır.

Bu saatten sonra yabancı kuralını çevirmeye kalkarsalar ben karşı çıkarım. 7+4 hatta 6+5 yapsınlar. İroni yapmıyorum. Duruma göre vaziyet alıyorlar. Kim baskınsa onun dediğini yapıyorlar. Her gelen TFF, her sene bir kuralı değiştiriyor." dedi.

"Derbileri yabancı hakemler yönetebilir"

Türk hakemlerini değerlendiren Ahmet Nur Çebi, "Hakemden şikayet etmeyen kulüp yok. Benim dememle bunu yaptıklarını sanmıyorum, bazı hakemlerin görevlerine son verildi. Bir karar alınmış, hayırlı uğurlu olsun dedik. Bir süre sonra aşırı bir baskı, bu hakemler görevlerine geri geldi. Lig bitseydi, ondan sonra sonlandırılsaydı dendi.

Parkta biri çocuk dövüyor, bekleyecek misin? Yanlış bir şey varsa müdahale edilmesi gerekiyor. Birçoğu geriye geldiler. Genç hakemlerin önünü açın, hata yapacaklarsa onlar yapsın. Derbileri yabancı hakemler yönetebilir." ifadelerini kullandı.

"Hocamızın 3-4 tane iyi olur dediği transfer var"

Yapacakları transfer sayısı hakkında konuşan Çebi, "Hocamızın 3-4 tane iyi olur dediği transfer var, 2'ye ikna edip, 1'e sınırlayabilirsek güzel olur." ifadelerinde bulundu.