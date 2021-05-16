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    Ahmet Nur Çebi: Yanlış anlaşıldım

    Ahmet Nur Çebi: Yanlış anlaşıldım

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Terim'le ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 14:38
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    Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğunun ardından başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

    Çebi açıklamalarında, "Sergen Hoca'ya çok güvendim. Oyuncularında birkaç maçta çok pozitif olduklarını gördüm. Bunu söyledim. Hocam ve futbolcularımın bu işi başarabileceklerine inandım, 'Şampiyon olacağız' dedim. Duygularım buydu." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Nur Çebi: Yanlış anlaşıldım #1

    “GALATASARAY CAMİASINI ÜZMEK BENİM HADDİM Mİ?”

    Çebi, Fatih Terim’le ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını beliterek, “Hep sakin kalmaya çalıştım. Başardım. Rakiplerden gelen bazı söylemler oldu. Onlara da cevap verdik.

    Başka bir yere getirildi bu konu. Kullanıldı. Beni çok üzdü. Bir sporcunun rakibiyle ilgili yapacağı tek şey var, alkışlayacak. Başka ne yapacak? Koskoca Galatasaray camiasını üzmek benim haddim mi? Camia ortada, çok büyük. Benim saygım var.

    Ahmet Nur Çebi: Yanlış anlaşıldım #2

    “KÖTÜ NİYETİM YOKTU”

    Ben sözlerimin başında Galatasaray'ın ne kadar başarılı olduğunu söyleyip ardından 'Alkışlayacak' dedim. İnşallah Galatasaray camiası bunu anlamıştır. Ben her sporcunun centilmen olduğunu biliyorum. Fatih Hoca centilmen biridir. 'Ne yapacaktı' derken kötü niyetim yoktu. Yanlış anlaşılmıştır.” ifadelerini kullandı.

    Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki alkışlayacak / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Ahmet Nur Çebi: Yanlış anlaşıldım #3

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