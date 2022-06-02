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    Ahmet Nur Çebi: Yeni dönemde engelleri kaldıracağız

    Ahmet Nur Çebi: Yeni dönemde engelleri kaldıracağız

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Başarılı olacağımızı anladıkları için Beşiktaş'ı aşağı çekmeye çalışanlar var. Hepsini tespit ettik. Artık hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.
    • 02.06.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 13:41
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    Beşiktaş Kulübü'nde ikinci Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

    Başkan Çebi, kürsüde yaptığı konuşmada "Yeniyiz yepyeniyiz, enerji doluyuz. Allah, Beşiktaş'a sonsuza kadar ayakta kalmayı nasip etsin." dedi.

    Beşiktaş'ta yeni yönetimde görev dağılımları belli olmaya başladı.

    İşte o isimler ve görevleri: Engin Baltacı (İkinci başkan), Emre Kocadağ, Serhan Çetinsaya (Asbaşkan), Mehtap Mutluşan Ferah (İletişim sorumlusu), Murat Kılıç (Genel sekreter).

    Tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, Türkiye gazetesine konuştu. Çebi, Beşiktaş'ı çok parlak günlerin beklediğini söyledi.

    Ahmet Nur Çebi: Yeni dönemde engelleri kaldıracağız #1

    "Herkes 'Yapamazsınız' demişti ama çok şükür Beşiktaş'ın önünü açtık"

    Göreve geldiklerinde kulübün mali yapısını düzeltmek için çok uğraşmaları yüzünden bazı konulara fazla eğilemediklerini kabul ettiklerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Pişman değilim. Önemli olan ekonomik anlamda refaha kavuşmaktı. Herkes ‘Yapamazsınız. Kulüp borç batağında’ demişti ama çok şükür Beşiktaş'ın önünü açtık. Bundan sonra işimiz daha kolay." sözlerini kullandı.

    Ahmet Nur Çebi: Yeni dönemde engelleri kaldıracağız #2

    "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım"

    Beşiktaş’ın mali yapısını düzeltmeleri sebebiyle bazı kimselerde panik başladığını söyleyen Çebi, "Başarılı olacağımızı anladıkları için çeşitli faaliyetlerle Beşiktaş'ı aşağı çekmeye çalışanlar var. Bunların her birini tespit ettik.

    Artık hiç birinin gözünün yaşına bakmayacağız. Futbol artık profesyonellerin elinde. Beşiktaş’la uğraşanların ipliklerini pazara çıkarmak için yeteri kadar vaktim olacak. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Nur Çebi: Yeni dönemde engelleri kaldıracağız #3

    Ahmet Nur Çebi: Yeni dönemde engelleri kaldıracağız #4


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