Ahmet Nur Çebi yeniden aday olacak mı? Ercan Ertan açıkladı Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, adaylık konusunda kesin kararını vermese de yönetimden 6-7 ismi değiştirerek yeniden aday olmayı düşünüyor.

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Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul kararının ardından gözler Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Çebi'nin seçime girip girmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor.

Yönetim kurulunu değiştirecek

Başkan'ın düşüncesi ise mevcut yönetim kurulundan en az 6-7 ismi değiştirerek adaylığını koymak üzerine kuruldu.

Çebi, gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısına kadar kararını netleştirecek. Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü kongre kasım sonu ya da aralık ayının başında yapılacak.

"Yeniden aday olmayı düşünüyor"

Spor muhabirimiz Ercan Ertan da Ensonhaber canlı yayınında şu ifadeleri kullanmıştı:

Öncelikle bir seçim süreci yaşanacak. Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olacağı söyleniyor. Ekibini güçlendirip yeniden güvenoyu alacağı konuşuluyor. Karşısına da aday olarak Hasan Arat çıktı. Fikret Orman da bir kamuoyu yoklaması yapıyor. İstenilirse o da adaylığını açıklayacak.

Öte yandan Ahmet Nur Çebi de kendisine, "Aday olacak mısınız? Ne yapacaksınız?" sorusuna, "Şu anda çok yorgunum. Bir yorum yapmak istemiyorum" yanıtını verdi.