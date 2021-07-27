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    Ahmet Nur Çebi: Yolda gören Teixeira'yı soruyor

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin yapılmadan önce konuşulmasının, kulübe zarar vereceğini belirterek, "Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:11
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    Ahmet Nur Çebi: Yolda gören Teixeira'yı soruyor

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği'nin ilçedeki bir restoranda düzenlediği şampiyonluk kutlama gecesine katıldı.

    "TRANSFERİN ÖNCEDEN KONUŞULMASI ZARAR VERİR"

    Başkan Çebi, burada yaptığı konuşmada, transfer sürecine değinerek, "Ben dışarıda dolaşırken yanıma gelen bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyorlar. Yanıma gelenler 'Alex'ten (Teixeira) ne haber?' diyor. Ya arkadaş bir 'nasılsın' de, bir 'günaydın' de. Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır. Transferin daha evvel konuşulması kulübümüze zarar verir. Onun için hoşgörü rica ediyorum." diye konuştu.

    Ahmet Nur Çebi: Yolda gören Teixeira yı soruyor #1

    "SLOGANIMIZ ŞAMPİYON SENSİN"

    Şampiyonluklarda birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Çebi, "Şampiyonluklar birlik ve beraberlik olmadan gelmiyor. Ne hoca, ne futbolcu, ne başkan ne de yönetici. Ancak herkes bir araya geldiğinde bunu başarabilirsiniz. İki kişiyle hiçbir şey olmaz. Kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seneki sloganımızla bitiriyorum ve 'şampiyon sensin' diyorum. Seneye de inşallah şampiyon yine sensin. Sen taraftar, sen Beşiktaş'sın." dedi.

    Gece, Beşiktaş marşlarının çalınması ve canlı müzik eşliğinde devam etti.

    Ahmet Nur Çebi: Yolda gören Teixeira yı soruyor #2

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