Ahmet Nur Çebi'den 400 milyon TL'lik kefalet

Geçtiğimiz günlerde UEFA tarafından Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el konulan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, duruma el attı.

Beşiktaş'a, geçmiş dönemlerden kalan, transfer, menajerlik ve bazı ödemeler yüzünden UEFA ve çeşitli kurumlardan tarafından haciz gelmişti.

Daha önce 300 milyon lira ödemek zorunda kalan siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, şahsi kefaletini ortaya koyarak sorunu çözmüştü.

UEFA'nın, Finansal Fair Play anlaşmasına uyulmadığı ve ve finansal ihlal yapıldığı gerekçesiyle önümüzdeki sezonun Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el koyacağını açıklaması üzerine, Çebi bir kez daha sorumluluk aldı.

100 MİLYON TL DAHA VERDİ

Başkan, cuma günü kişisel kefalet vererek 100 milyon TL’lik ödeme yapılmasını sağladı. Böylece Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılması halinde gelirlerinin yüzde 15’ine en koyulması tehlikesini bertaraf etmiş oldu.