Ahmet Nur Çebi'den, Aboubakar'a güvence

BeşiktaŞ'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Aboubakar'a sözleşme detayıyla ilgili garanti verdi.

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte oynayıp oynamayacağı en çok merak edilen isim Vincent Aboubakar.

Milli takımdan sakat dönen Kamerunlu golcü, tam iyileşmeden sahaya çıktığı Demir Grup Sivasspor maçında bir kez daha sakatlandı.

DERBİYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Aboubakar'ın olmadığı maçlarda teknik direktör Sergen Yalçın; Cyle Larin, N'Koudou ve Gökhan Töre ile santrfor sorununu çözdü. Bu süreçte Aboubakar'ın ise Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için çalışıldı.

GÖKHAN VE N’KOUDOU KADRODA

Aboubakar, dün takımın yaptığı ilk derbi idmanına çıkmadı. Golcü futbolcu sadece kısa bir yürüyüş yapmakla yetindi. Aboubakar'ın derbiye kadarki üç idmanda birinde takımla çalışması halinde Yalçın, kendisini kadroya alacak.

Aksi halde maç kadrosuna alınmayacak ve Galatasaray'a karşı Larin ilk santrfor seçeneği olacak. Hafif sakatlıkları bulunan N'Koudou ve Gökhan Töre'nin de derbi kadrosunda olması bekleniyor.

“BİZ SENİN HAKKINI VERİRİZ”

29 maçta 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Aboubakar'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzamaması için oynamadığı iddiaları, haftalardır gündemi işgal ediyor. Siyah-beyazlı yönetimse bu iddiaları yalanladı.

Ortaya atılan iddialar nedeniyle başkan Ahmet Nur Çebi, Kamerunlu futbolcuya "Böyle bir durum varsa, sen hiç dert etme. Ben senin 30 maç koşulunu 35'e çıkartırım, sorun değil. Kafan rahat olsun. Biz sana hakkını veririz. Yeni sezonda koşulları iyileştiririz." dedi.

1 MAÇ DAHA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Aboubakar ile sezon başında yapılan anlaşmaya göre 30 maça çıkması halinde kontratı otomatikman 1 yıl uzuyor.

Yıllık 1.5 milyon euro alan Aboubakar, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak isterse 7.5 milyon euro getirip, bonservisini alma hakkına sahip.

Ajansspor’un haberine göre oyuncu, kronik sakatlığından ötürü maç kaçırması halinde de oynamadığı her maç için 40 bin euro ceza ödemeyi kabul etti. Mevcut sözleşmeye göre Ziraat Türkiye Kupası finali dahil, kalan son 4 maçta Aboubakar 1 maç daha oynarsa sözleşme uzayacak.