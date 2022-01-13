Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması

Beşiktaş Başkanı Çebi, mayıs ayında aday olacağını resmen duyurdu.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı.

"TEK ADAY ÇIKARSAM ÜZÜLÜRÜM"

Ahmet Nur Çebi, adaylık ile ilgili gelen soruya "Mayıs ayındaki seçimde başkanlığa adayım. Aday olmak isteyen herkesin aday olmasını istiyorum. Bu, camia için çok değerli. 5'i bir araya gelip de seçime girmesinler, tek ricam o. Bıracak diye söylentiler var ama hayır. Evet, yoruldum ama bırakmayacağım. Tek aday çıkarsam çok üzüleceğimi de beyan etmek istiyorum." şeklinde cevap verdi.







