Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e mesaj

Ahmet Nur Çebi, düşüşte olan Sırp futbolcu Adem Ljajic hakkında konuştu. Çebi, "İyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendisi bilir" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'dan Aboubakar'a, Adem Ljajic'ten yapılan transferlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Posta'ya konuşan Çebi, "Lambaları yanmayan karanlık odalar, CEO’su ortalarda görünmeyen, hiçbir evrakın bulunmadığı boş dolaplar ve bir de sekreter ile kulübü teslim aldık." dedi.

Kulübü teslim aldığında borçlar, sözleşmeler, ödemelerle ilgili karşılaştığı rakam yüzünden sabaha kadar uyuyamadığını anlatan Beşiktaş’ın 1 numaralı ismi, ”Abdullah Avcı ilk meselemiz oldu. Takım iyi gitmiyordu, yolları ayırdık. Sergen Hoca ile ligi 3.sırada bitirdik.” diye konuştu.

ABOUBAKAR ÖNCE İTİRAZ ETTİ, SONRA KABUL ETTİ

Başkan Çebi, Vincent Aboubakar ile ilginç bir sözleşme yaptıkları düşüncesinde. Çebi, ”Maç başı 20 bin euro ödeyecek, dizindeki sakatlık nüksederse 40 bin euro ceza yazacağımızı söyledik. Şaşırdı, itiraz etti ama sonunda kabul etti. Çocuk enteresan, Kuantum fiziği okumuş.” dedi.

Takımdan umutlu olduğunu da dile getiren Çebi, “Toplam 8 milyona mal ettiğimiz, 18 milyon tasarruf ettiğimiz takımla yola devam ediyoruz. Konya’dan 4 yedik, Gençlerbirliği’ne sahamızda kaybettik. Hiç hoş değil. Yine de umutluyum. Hocamızın istediği transferleri yaptık.” ifadelerini kullandı.

"LJAJİC'İN İYİ YAŞAMADIĞI KULAĞIMA GELİYOR"

Ahmet Nur Çebi, takımdaki geleceği tartışma konusu olan Adem Ljajic ve transfer konusuna da değindi. Beşiktaş Başkanı, “Ljajic’in toparlanması lazım. İyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendisi bilir. Ocak ayında bir transfer daha yapacağız. Borçları TL’ye çevirip rahatladık. Faiz hala belimizi büküyor ama önemli mesafe aldık. Bırakmam Seni kampanyasıyla biraz nefeslendik.” açıklamasını yaptı.