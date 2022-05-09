Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi taraftarlarla tartışırken, Ali Koç ile ilgili, "Şaklabanlık yapanlarla ben olmam. Ben şebek değilim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarlarla tartışmıştı.

Çebi, pazar günü ortaya çıkan videosunda, Beşiktaş taraftarının "Trabzon'a çok taviz verdiniz" sözlerine "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun? Yürü git!" diye yanıt verdi.

O anlarda yaşanan diyaloglarla ilgili bir video daha sosyal medyada yer aldı.

Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç'a: Şaklabanlık yapanlarla olmam İZLE



"Şaklabanlık yapanlarla ben olmam"

Ahmet Nur Çebi'nin taraftarla olan konuşmasından yeni bir video ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım." sözlerine "Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim." sözleriyle yanıt verdi.