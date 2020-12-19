Ahmet Nur Çebi'den beIN spikeri Nazlı Canyurt'a cevap

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'dan "X hoca" şeklinde bahsettiği için büyük tepki alan beIN Sports spikeri Nazlı Canyurt hakkında konuştu. Çebi, "Hocam 200 tane beIN eder" dedi.

Dün oynanan Karagümrük-Galatasaray maçının ardından yapılan programda, Fatih Terim'e gösterilen kırmızı kartı eleştiren beIN Sports spikeri Nazlı Canyurt'un, Sergen Yalçın örneği krize neden oldu.

"BU DENGELİ BİR KARAR MI?"

Canyurt, "Şimdi Fatih Hoca'nın faulü verilmemiş, bir kriz var 1-0 da mağlup. Orada bir şey söyledi, yani bunu şuradaki hakeme (orta hakeme) söylemek gerekir mi? Bir önceki maçta hakemi 90 dakika sahada boğmuş boğmuş X hoca (Sergen Yalçın'dan bahsediyor). Bu dengeli bir karar mı?" demişti.

Yalçın'a "X hoca" demesi nedeniyle sosyal medyada sert tepki alan beIN spikerine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den de cevap geldi.

"HOCAM 200 TANE beIN EDER"

Divan Kurulu'nda konuşan Çebi, "Hocamız hakkında yayıncı kuruluşta 'X teknik direktör' diye bahseden kişiyi kınıyorum. beIN Sports da bu kişilere uyarıda bulunmalı. Kimse, Beşiktaş'ın hocasına X diyemez. Hocam 200 tane beIN Sports eder. Hocama hiçbir kuruluş X diyemez." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: Kimse hocamıza X diyemez - İZLE