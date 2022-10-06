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    Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş antrenmanına ziyaret

    Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş antrenmanına ziyaret

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor maçı öncesinde futbolcuları motive etti. Çebi, antrenmanda futbolcularla tek tek tokalaştı.
    • 06.10.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 09:16
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    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar Giresunspor maçına odaklanırken, yönetim futbolculara destek vermeyi sürdürüyor.

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte antrenmanı takip etti. Birçok futbolcu ile tek tek el sıkışan Çebi, oyuncuların durumunu sordu.

    Ahmet Nur Çebi den Beşiktaş antrenmanına ziyaret #1

    "Giresunspor maçını kazanmaya hazır mısınız?"

    Çebi, başta kaptan Josef olmak üzere futbolculara Giresunspor maçında kazanmaya hazır olup olmadığını sordu. Çebi, "Yönetim olarak her zaman yanınızdayız. Giresunspor maçını kazanmaya hazır mısınız?" sorusunu sorarken, futbolcular da kulübün 1 numaralı ismine 3 puan sözü verdi.

    Ahmet Nur Çebi den Beşiktaş antrenmanına ziyaret #2

    Süper Lig'in 9. haftasındaki Giresunspor-Beşiktaş maçı, 8 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    Maç öncesinde Beşiktaş 15 puanla 6. sırada yer alırken, Giresunspor ise 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

    Ahmet Nur Çebi den Beşiktaş antrenmanına ziyaret #3


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