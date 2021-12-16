Ahmet Nur Çebi'den derbi için prim dopingi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcularla görüşerek motive etti. Başkan Çebi, 3 puan için kişi başı 30 bin liralık prim koydu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımı yakından motive etmeye devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ’de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ’yle oynayacakları dev mücadele öncesinde dün Ümraniye’de oyuncular ve geçici teknik ekiple bir araya gelen Çebi, hedefi belirledi. Başkan, “Hareketli günler yaşıyoruz. Ama siz sadece derbi maçına odaklanın. Camia galibiyet bekliyor. Yönetim olarak size inancımız tam. Siz de inanın yeter.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çebi’nin, takımın durumuyla ilgili olarak antrenör Önder Karaveli’den bilgi aldığı, ek olarak takım kaptanlarıyla da bir araya gelip Fenerbahçe’yle oynayacakları dev mücadele öncesinde galibiyet sözü aldığı ifade edildi.





30 BİN LİRA PRİM

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, derbi galibiyeti için kişi başı 30 bin lira (Yaklaşık 2 bin dolar) prim belirlediği de gelen haberler arasında.



