Euro
10.1834
0.15%
Dolar
8.5847
0%
Altın
505.35
0.17%
Borsa
1.367
1.52%
Bitcoin
280.904
1.76%
EXEN Coin
25.00
-4.50%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Ahmet Nur Çebi'den diğer kulüplere teklif

    Ahmet Nur Çebi, transfer döneminde kulüplerin iletişim halinde olarak birbirlerinin istediği futbolculara yönelmemesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ahmet Nur Çebi'den diğer kulüplere teklif

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 4 büyük kulüp başkanının bir araya geldiği yayında bir takımın ilgilendiği bir oyuncuya diğer bir takımın ilgilenmemesi gerektiğiyle ilgili karşılıklı anlaşma yapmak durumunda olduklarını söyledi.

    Ahmet Nur Çebi den diğer kulüplere teklif #1

    TARİHİ ÇAĞRI

    Kulüplerin kasasından çıkan paranın menajer oyunları veya birbirlerinin anlaştığı oyuncuyla ilgilenilmesi nedeniyle daha fazla para çıktığını söyleyen Çebi, bunun karşılıklı anlaşma ve iyi niyet yoluyla önlenebileceğini söyledi.

    Çebi'nin konuyla ilgili söyledikleri şu şekilde:

    "Birlik ve beraberliğimizi de kamuoyuna anlatıldığını, gösterildiğine inanıyorum. Şu anda transfer dönemindeyiz. Birçok menajerin oyununa geliyoruz. Biz kendi içimizde de menajerlerin yalan dolanlarına alet olmayıp, birbirimizle iletişim halinde olmamızı istiyorum. Birbirimizin ilgilendiği futbolcularla ilgilenip fiyatlarını artırmaya gerek yok. Birbirimizle haberleşerek etrafa ciddi anlamda birlik ve beraberlik mesajını vermek istiyorum."

    Bilindiği üzere Rosier ve Ghezzal ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.

    Ahmet Nur Çebi den diğer kulüplere teklif #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir