Ahmet Nur Çebi'den diğer kulüplere teklif

Ahmet Nur Çebi, transfer döneminde kulüplerin iletişim halinde olarak birbirlerinin istediği futbolculara yönelmemesi gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 4 büyük kulüp başkanının bir araya geldiği yayında bir takımın ilgilendiği bir oyuncuya diğer bir takımın ilgilenmemesi gerektiğiyle ilgili karşılıklı anlaşma yapmak durumunda olduklarını söyledi.





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Kulüplerin kasasından çıkan paranın menajer oyunları veya birbirlerinin anlaştığı oyuncuyla ilgilenilmesi nedeniyle daha fazla para çıktığını söyleyen Çebi, bunun karşılıklı anlaşma ve iyi niyet yoluyla önlenebileceğini söyledi.

Çebi'nin konuyla ilgili söyledikleri şu şekilde:

"Birlik ve beraberliğimizi de kamuoyuna anlatıldığını, gösterildiğine inanıyorum. Şu anda transfer dönemindeyiz. Birçok menajerin oyununa geliyoruz. Biz kendi içimizde de menajerlerin yalan dolanlarına alet olmayıp, birbirimizle iletişim halinde olmamızı istiyorum. Birbirimizin ilgilendiği futbolcularla ilgilenip fiyatlarını artırmaya gerek yok. Birbirimizle haberleşerek etrafa ciddi anlamda birlik ve beraberlik mesajını vermek istiyorum."

Bilindiği üzere Rosier ve Ghezzal ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.