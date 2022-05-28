Ahmet Nur Çebi'den Divan'da sert açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu toplantısında üyelere seslenirken gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın yıllık olağan ve mali genel kurulunda açıklama yapan başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da göndermede bulundu.

Kendisine yöneltilen eleştiriler, ve "ibra etmeme" konusunda konuşan Ahmet Nur Çebi, "Pandemi nedeniyle 2 yılda 1 milyar TL kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu. Buraya çıkıp 'İbra etmeyin' diye bağırıyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaş ibra ederse ben aday olmam zaten. Kürsüye çıkmış bir arkadaşa yanlış bildiği bir konuyu açıklıyorum, bana eliyle hareket yapıyor. Ben Beşiktaş başkanıyım, bana saygılı davranacaksın!" ifadelerini kullandı.

"Olmaz, bana hakkımı iade edeceksiniz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında, "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi" sözlerinin ardından "Beşiktaş'ı savundu" şeklinde çıkan yorumlara da göndermede bulunan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın hakkını savunduğu iddia edilen bir başka kulüp başkanını kendi camiası başında taç yaparken, sizler bizi yere çalmak istiyorsunuz. Olmaz! Bana hakkımı iade edeceksiniz!" diye konuştu.

"Önder Karaveli 'ölmek üzereyim' dedi"

Çebi'nin diğer açıklamaları şu şekilde:

"Altyapıdan hoca getirdik, sosyal medyada adamı linç ettiler. Önder Karaveli bana 'Başkanım artık ölmek üzereyim, yapamıyorum' dedi. Adama ne diyecektim, 'Öl' mü diyecektim. Gitti diye de yerine hoca mı almayacaktım?"





"Kasada 100 lira yoktu"

Biz geldiğimizde kapıda icra vardı, kasada 100 lira yoktu. Fuat Bey, kazanırsanız kasada 100 milyon TL'niz var güle güle kullanın. Ama kazanamazsınız getireceğinizi söylediğiniz 135 milyon doları da siz kasaya koyarsınız."

"Bir nüfus kağıdım Trabzon, diğeri Beşiktaş"

Bir nüfus kağıdım var Trabzon, öteki de Beşiktaş Kongre Üyesi. Ölene kadar bu kimliklerimi kimse benden alamaz. Beşiktaş, İstanbul'dan büyüktür. Kadıköy'de, Beyoğlu'nda doğmuş bir insan Beşiktaşlı olabiliyorsa ben de olabilirim.

Beşiktaş'ı sevmeyip, kontrat imzalamayacak altyapı oyuncusu varsa anasının evine. Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyenin kıymetini, ben hiç bilmem."





"Diğer aday" polemiği

Yeni dönem için açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, “Görev yaptığım tüm arkadaşlarıma candan teşekkür ederim” dedi. Çebi, seçimdeki rakibi Fuat Çimen’in adını yine anmazken, “Çok zor bir süreçti. Bu süreç, geçmişten daha zordu ve gelecekten de daha zor olacak. Bir kısmı ile yollarımız şimdilik ayrıldı. Gelen arkadaşlarımız oldu. Gidenlere teşekkür ediyoruz, gelenlere hayırlı olsun diyoruz. Diğer adaya da teşekkür ediyoruz. Keşke daha fazla adayın olabildiği, bir seçim olsaydı” ifadelerini kullandı.