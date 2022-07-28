Ahmet Nur Çebi’den Dursun Özbek’e gönderme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Bankalar Birliği ile yaptığı açıklamalara göndermede bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'ın 2.7 milyar liralık borcununu temizlemek istiyoruz. Bankalar Birliği'nin yapılandırma anlaşmasından çıkacağız." açıklamasını yapmıştı.

Dursun Özbek’in; ‘Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız’ söylemleri hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, "Dursun Özbek'e katılıyorum. Ama tatlı cadı gibi burnunuzu oynatarak olmuyor. Ben taraftarımıza yalan söylemedim. Popülizm olsun diye konuşmayacağım. Hedef doğru ama söylemeyle bu iş olmuyor.” dedi

“Konuşmakla olmuyor”

Sözlerine devam eden Çebi, “Peynir gemisi maalesef lafla yürümüyor. Yapılması lazım ama sağlıklı ve uzun zamanda yapmak gerek. Bankaların bize verdiği destekler için hem bankalara, bakanlara, Cumhurbaşkanımıza her zaman teşekkür ettik. Zor günlerde bankalar sayesinde ayakta kaldık. Onlara yük olmamak gerek. Önce evimizin önünü temizleyeceğiz. Hedef doğru ama yol kısa değil." ifadesini kullandı.