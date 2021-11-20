Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a cevap

Beşiktaş'ta 2021 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşirken Fikret Orman'ın ardından Ahmet Nur Çebi, "Fikret Bey maalesef değişmemiş. Bundan vazgeçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 2021 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşirken Fikret Orman'ın ardından Ahmet Nur Çebi de açıklama yaptı ve Orman'ın sözlerine yanıt verdi.

Çebi açıklamalarında, “Haftalardır şanssızlık içerisindeyiz. Bugün Alanya'da Allah izin verirse makus talihimizi değiştireceğiz.

Konuşacak çok konu var. Mali ve genel kurul tarihimizi açıkladık. O tarihte bütün genel kurul üyelerimizi oraya ne olursa olsun bekliyoruz. Çıkan raporun da tartışılacağı bir gün olacak. Raporu ilgilendiren kişilerin de orada olacağından hiç şüphem yok. Bugün buraya gelinmiş olması beni çok mutlu etti. Sayın başkan ve arkadaşlarının gelmiş olmasından ötürü mutluyum. Sayın başkanımız da kabul ederse eski yönetici arkadaşlarımızın hepsine kapıyı açık hale getirelim.

"BİRLİK BERABERLİK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Sayın başkanın bugün yaptığı konuşma beni mutlu etti. Birlik ve beraberlik kısımları vardı. Bunları alıyoruz, değerlendiriyoruz. Birlik ve beraberlik bizim için çok önemli çünkü hepimiz burada geçiciyiz.

Bazı doğru söylemediği şeylere cevap vermek zorunda hissediyorum. TL'ye döndüm diyor, 50 milyon dolar dönerken, dönmeyen 34 milyon euro.

Bu kredi çok zor şartlarda alındı. 1,5 yıl boyunca bu kredi bize kullandırılmadı. Bu süreci ben kendi şahsi teminatlarımla, kardeşimin evini SSK'ya ipotek ederek yürüttüm. Teşekkür ederim kardeşim, sağ ol. Halen daha ipotek orada duruyor.

Bugün çok şükür kulübümüzün kimseye borcu yok. Davalar var, hiçbir çalışanımıza 1 kuruş borcumuz yok.

"FİKRET ORMAN AÇIP OKURSAN GÖRÜRSÜN"

Sosyal medyada bizim de karşımıza çıkmış bir başkan adayı var. Adam yazıyor çiziyor ama Tecfik Yamantürk'ü mazeret göstererek buraya gelmiyor. E kardeşim ben sana nasıl cevap vereceğim. Twitter çocuğu değilim, sosyal medyadan anlamam. Yazıyorsun habire suçluyorsun. Bir de baktım ki bu arkadaş tamamen mevcut eski yönetimi destekleyip, bizi suçlayan bir pozisyona girmiş. Açıp okursanız sayın Fikret Orman beyefendi, kimin ne yazdığını görürsünüz.

Raporu henüz görmedim, görmek de istemiyorum. Hiçbir şekilde müdahale etmek istemiyorum. Vicdanımdan dolayı sessiz kalmaya devam edeceğim. Belki raporun hepsinden ben suçlu çıkacağım. Varsa hesabımı da gelip vereceğim. Bundan sonra herkes hesap verecek. Başkan, başkandır ve her şeyden haberi olur. Benim haberim olmayan birçok şey yapılmış o dönem. İyisi de var, kötüsü de var. Eğer bu koltuklarda oturuyorsak bedel ödemeyi de bilmemiz gerekiyor.

"FİKRET BEY DEĞİŞMEMİŞ"

Genel kurul kendisini ibra etmemiş. Genel kurul bize yetki verdi, paralar nerede diye sordu, ben o şartlarda sizi nasıl ibra edeceğim? Mahkemeye neden gidilmedi? Rapor çıktı, raporun içerisinde tüm detaylar var, gereken neyse yapılacaktır. Fikret Bey maalesef değişmemiş. Bundan vazgeçmesini diliyorum. Birlik beraberlik konuşmaları için de teşekkür ediyorum.

Hakemlerle ilgili Beşiktaş'ın uğradığı haksızlıkları ben de görüyorum. MHK'de bir değişiklik oldu, yeni gelen ekibe avans verme zorunluluğumuz var. Ancak son yaşanmış olanda biz santim santim müracaatlarla TFF'de, VAR'da, yayıncı kuruluşta adı geçen görüntüyü soruşturduk. Her taraftan gelen cevaplar yetersiz.

Yeni gelen MHK'ye bir şans tanınması gerektiğini düşünüyorum. Hakemlerle ilgili ileri geri konuşmanın faydası olacağını düşünmüyorum. İlgili makamlara saniye saniye gidiyoruz, sesimizi gerekirse yükseltiyoruz. Ben şov peşinde değilim. Ben de çok kolay çıkar, bağırırım. Geçen sene Hollanda'daki maçta da söyledim, bana güvenin dedim. Beşiktaş'ın hakkını biz kimseye yedirmeyiz.

Sakatlıklarımızın bir kısmı darbeye dayalıydı. Sakatlıkların da bir şanssızlık olduğunu kabul etmeliyiz. Gelin Beşiktaş'ı ayağa kaldıralım ve mali genel kurula hep beraber gelin.” ifadelerini kullandı.