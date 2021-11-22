Ahmet Nur Çebi'den futbolculara gözdağı

Alanyaspor'a yenilen Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Radikal kararlar almamız gerekebilir" diyerek çözüm için her şeyi yapabileceklerinin sinyalini verdi.

Süper Lig'de önceki akşam mutlak galibiyet parolasıyla çıktıkları Alanyaspor mücadelesinden 2-0'lık şok bir mağlubiyetle dönen siyah-beyazlılarda, hesaplar karıştı.

Bu sonuçla lider Trabzonspor 'un 1 maç eksikle 10 puan gerisinde kalan Kartal'da mücadeleyi tribünde yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, 90 dakika sonunda adeta çılgına döndü.





"KİMSENİN BUNLARI YAŞATMAYA HAKKI YOK"

Çebi, mücadele sonunda yöneticilerle yaptığı değerlendirmede, "Bunca fedakarlık yapıyoruz. Sahada Beşiktaş ruhu yok. Nasıl biz üzerimize düşeni yapıyorsak teknik ekip ve futbolcular da yapmalı. Bu takım, üst üste üç maç kaybetmez. Devre arasında radikal kararlar almamız gerekebilir. Belki de devre arasını beklemeyiz bile. Bu taraftara kimsenin bunları yaşatmaya hakkı yok." sözlerini sarf etti.





SEBEPLER MASAYA YATIRILACAK

Her fırsatta teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculara güvendiğini söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la oynayacakları zorlu mücadele öncesinde takımla bir araya gelmesi bekleniyor.

Çebi'nin, yapacağı toplantıyla takımdaki düşüşün sebeplerini masaya yatırıp, ekip olarak çözüm arayışında bulunacağı kaydedildi.



