Ahmet Nur Çebi'den futbolcularla toplantı

Dün Nevzat Demir Tesisleri’ni ziyaret eden Başkan Ahmet Nur Çebi, futbolculara şu sözlerle seslendi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor mücadelesi için hazırlıklarını sürdüren takımı dün Nevzat Demir Tesisleri’nde ziyaret etti.

Takımla ilgili olarak teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetici Cenk Sümer’den bilgi alan Çebi, ardından futbolcularla bir araya geldi.

“2 KUPAYI BİRDEN EGE’DEN KALDIRACAĞIZ”

Başkan, idman öncesinde futbolculara, “Sezon başında şampiyonu ilan ettiler. O dönemler puan durumunda 13. sıradaydık. Yürekten inanarak, ‘Biz şampiyon olacağız’ dedim. Bunu derken teknik ekip ve tüm oyuncu kadroma olan inancıma güvendim.

Biz yönetim olarak saha dışında sizler de saha içinde bu şerefli mücadeleyi verip bu günlere geldiniz. Şimdi önümüzde biri kupa, 5 final kaldı. Ligdeki son maçımız ve kupa finalini İzmir’de oynayacağız. 4 gün içinde 2 kupayı birden Ege’den kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

5 MAÇ İÇİN GALİBİYET SÖZÜ

Ligdeki son maçın Göztepe’yle deplasmanda, Türkiye Kupası finalinin ise 3 gün sonra yine aynı statta olduğunu hatırlatan Başkan, bu ifadelerin ardından futbolculardan kalan 5 maç için de galibiyet sözü aldı.

Fanatik'in haberine göre Sonrasında takımın antrenmanını takip eden Çebi, idman bitiminde yönetimdeki bazı kurmaylarıyla birlikte mini bir zirve gerçekleştirdi.