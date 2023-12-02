Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a gönderme: Bir gecede ellerinden aldık Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün genel kurulunda önemli açıklamalar yaptı. Çebi, "Galatasaray'ın elinden Rashica, Gedson ve Ghezzal'ı aldık. Bunu unutmayın" diyerek dikkat çekti.

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Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından 3 Aralık Pazar günü yeni başkan belli olacak.

Önceki gün kulüp çalışanlarına veda eden Çebi, idari ve genel kurula katılan isimlerden biri oldu.

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulunda Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

BJK Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Başkan Çebi şunları söyledi:

"Temiz kağıdı için önümüzde 5 gün vardı"

Göreve geldiğimizde ödenmemiş maaşlar vardı. O dönemler, çok zor dönemlerdi. UEFA'ya verilmesi gereken temiz kağıdı için önümde 5 gün vardı. O dönem 400 milyon TL parayı getirdik ve bu sorunu aştık.

"Yorulduk..."

4 yıl içerisinde pandemi, deprem süreci geldi. Yorulduk. Helali hoş olsun, Beşiktaş ayakta. Bugün, dünden kalan bir kuruş borcu ödenmemiş yoktur. Bizden alacağı olan bankaların dışında bizim bir borcumuz yoktur. Gelen arkadaşlar böyle bir sorunla karşılaşmayacaklar.

"TFF Başkanı ile mücadele eden tek başkanım"

Kimse Beşiktaş başkanına elini kaldıramaz. Böyle bir şey olsaydı gereğini yapardım. Tekrar söylüyorum; TFF Başkanı 'O tribün ve bu tribün' dedi ve küfür eden tribünleri gösterdi. Ama 5 dakika daha bekleyip öyle gidebilirdi ve Beşiktaş taraftarını tahrik etmeyebilirdi ve belki de Lugano maçının sonucuna sebebiyet vermeyebilirdi. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben onunla geldiğinden beri mücadele eden tek kulüp başkanıyım.

"Bir gecede ellerinden aldık"