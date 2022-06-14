Ahmet Nur Çebi'den Gedson tepkisi: Yalan konuşanlar sussun

Ahmet Nu Çebi, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Rizespor forması giyen Gedson Fernandes’in kendi futbolcuları olduğunu ve Galatasaray’a transferinin söz konusu olmadığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonun ikinci yarısında Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes’in kendi futbolcuları olduğunu ve Galatasaray’a gitmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

"Yalan konuşanlar sussun artık"

Çebi, “Gedson Fernandes için yalan konuşanlar artık sussun. Gedson, Beşiktaş’ın oyuncusu. Resmi açıklamayı görecekler. Galatasaray muhabirleri, Gedson ile ilgili ileri geri konuşmasın” dedi.

"Forvette ilk önceliğimiz Weghorst"

Santrfor mevkisine almayı düşündükleri Hollandalı Wout Weghorst’un transferi hakkında da bilgi veren Çebi, “Forvette ilk önceliğimiz Weghorst. Kendisi son kararını çarşamba günü bize iletecek. Weghorst, Alexander Sörloth’tan önde. Milli Takım maçından sonra ailesiyle oturacak ve karar verecek” diye konuştu.

"Alex Teixeria, 1 yıl daha kalmak istiyor"

Beşiktaş yönetiminin yüksek maliyeti ve yaşı nedeniyle göndermeyi düşündüğü Alex Teixeira, 1 yıl daha kalmak istediğini bildirdi.

Menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderen 32 yaşındaki futbolcu, “Bekleneni veremediğimin farkındayım ama gelecek sezon benim için başka olacak. Kalırsam takıma çok faydalı olacağıma inanıyorum” dedi.

Geçen sene bedelsiz olarak transfer edilip 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Alex Teixeira, sezon başına 2.5 milyon euro alıyor. Brezilyalı, 30 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.