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    Ahmet Nur Çebi'den gitmek istemeyen futbolculara tepki

    Ahmet Nur Çebi'den gitmek istemeyen futbolculara tepki

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teklif olmasına rağmen takımdan ayrılmayan Domagoj Vida ve Adem Ljajic'e tepki gösterdi. Çebi, "Bu paraları başka yerde kazanamayacaklarını biliyorlar" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 12:01
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    Transfer döneminde aldığı ve alamadığı oyuncular nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yüksek maaş alan futbolcuları hedef aldı.

    "ÇEŞME BAŞINDA OTURMUŞ AYRILMIYORLAR"

    Teklif olmasına rağmen Domagoj Vida ve Adem Ljajic'in takımda kalmasına sinirlenen Çebi'nin, "Oyuncular da çeşme başında oturmuş ayrılmıyorlar. Bu paraları başka hiçbir yerde kazanamayacakları için kımıldamadılar bile." diyerek tepkisini dile getirdiği öğrenildi.

    Ahmet Nur Çebi'nin transfer görüşmesi - İZLE

    Ahmet Nur Çebi den gitmek istemeyen futbolculara tepki #1

    Çebi'nin ayrıca bu iki ismin dışında yine takımdan ayrılmak istemeyen ve aldıkları ücretlerden memnun olan Cyle Larin, Jeremain Lens, Douglas, Kevin N'Koudou ve Isimat Mirin'i de eleştirdiği belirtildi.

    Siyah-beyazlılarda Vida yıllık 3.3 milyon euro, Adem Ljajic'in ise 2.3 milyon euro maaş alıyor.

    Ahmet Nur Çebi den gitmek istemeyen futbolculara tepki #2

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