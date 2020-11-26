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    Ahmet Nur Çebi'den iddialı derbi yorumu

    Ahmet Nur Çebi'den iddialı derbi yorumu

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Fenerbahçe ligin şampiyonu ilan edildi ama biz bu hafta bu algıyı yıkacağız" diyerek derbi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 17:06
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 17:13
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    Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi heyecan yükselmeye başladı.

    Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konulan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, sarı-lacivertlileri pazar günü yeneceklerini söyledi.

    "HAFTA SONU GÖSTERECEĞİZ"

    Çebi, "Fenerbahçe, yaptığı transferlerle bazı basın mensupları tarafından şampiyon ilan edildi. Bunun böyle olmadığını bu hafta sonu göstereceğiz. Şampiyonluk, son maçta ilan edilir. Fenerbahçe ligin şampiyonu ilan edildi ama biz bu hafta bu algıyı yıkacağız." dedi.

    Ahmet Nur Çebi den iddialı derbi yorumu #1

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