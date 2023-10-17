Ahmet Nur Çebi'den Igor Tudor cevabı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme gelen Igor Tudor iddialarının ardından yeni bir teknik direktör göreve getirmeyi düşünmediklerini söyledi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesi Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek, teknik ekip ve oyunculara moral verdi.

Ahmet Nur Çebi, "Gündemimizde yeni bir teknik direktör yok. Yeni hocaya, yeni başkan ve yönetim karar verir. Ben, bana yapılanı kimseye yapmam. Şu dönemde Burak Yılmaz'dan başkasıyla çalışmak hem riskli olur hem de etik olmaz." dedi.

"Etik olmaz"

Kısa bir konuşma yaparak futbolculardan beklentilerini anlatan Çebi, teknik direktör konusuna da değindi ve seçime kadar antrenör Burak Yılmaz'la devam etme kararını neden aldıklarını açıkladı. Bazı medya kuruluşlarında yer alan Igor Tudor iddialarının doğru olmadığını ifade eden Çebi, şunları söyledi:

Gündemimizde yeni bir teknik direktör yok. Yeni teknik direktörün kim olacağına, yeni başkan ve yönetim kurulunun karar vermesi etik olur. Ben, bana yapılanı kimseye yapmam. Burak Yılmaz hocanın başarılı olma şansı çok daha fazla çünkü takımı ve oyuncuları iyi tanıyor. Başka bir teknik direktör geldiğinde zamana ihtiyacı olacak. Bu nedenle Burak Yılmaz ile yola devam ediyoruz. Şu dönemde Burak Yılmaz'dan başka bir hocayla çalışmak hem riskli olur hem de etik olmaz.

Beşiktaşlılar istemiyordu

Hatırlanacağı üzere Burak Yılmaz'ın yardımcısı olarak Igor Tudor'un ekibinden bir antrenör alınması üzerine iddialar güçlenmişti.

Siyah-beyazlılar, Igor Tudor'un adının geçmesi üzerine ise yönetime eleştirilerde bulunmuştu.