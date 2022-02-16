Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a sert sözler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın iddialarını yanıtladı. Çebi, "Beşiktaş büyük lokmadır" dedi.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor maçıyla ilgili konuşan Çebi, "Adana Demirspor deplasmanındaki olaylar bizi üzdü. İki camia da birbirlerini seven ve sayan camiadır. Dostlukları en üst düzeyde yaşamış camialardır. Tribünlerde atkıları taraftarlarımız tarafından boynuna takılmış camialardan biridir Adana Demirspor. 65 derece sıcakta, onları tabiriyle güneşe kurşun sıktıkları sıcaklıkta takımımızı stat açılışına gönderdik. O günden, bugüne ne oldu da bu hale geldik. Maç öncesi bir gün önce sosyal medyada tatsız, tuzsuz yazışmalar... Bunların nedeni nedir? Beşiktaş kendilerine ne zarar vermiş? Kamuoyunda paylaşmayacaklarsa bile, Sayın başkan benimle paylaşabilir. Ne sorunları var? Beşiktaş büyük lokmadır, Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

"KAÇ YILDIR BAŞKANIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Ersin Destanoğlu'na para atılıyor, neden? Sanki bir şey kurgulanmış gibi hissettim ama ne olduğunu bilmiyorum. Protokolde maç izliyorum, Sayın Başkan Murat Sancak önümüzde televizyon kırıyor. Orada devlet büyükleri de var. nedir olay? Hakeme tepki! Ben kaç yıldır başkanım, böyle bir şey görmedim. Siz bunu yaparsanız, taraftarınız da bize küfür eder. Bu hareketlerden üzüntü duydum."





"FETÖ DİYORSUNUZ O ZAMAN AÇIKLAYIN"

"Sayın Murat Sancak, maçtan önce ve maçtan sonra da devam eden bir şova döktü işi. Buna ne gerek vardı? Televizyon televizyon gezerek birçok şeyi açıklama ihtiyacı neden duyuyorsunuz? Maç sonu konuştunuz zaten. Şovsa yakışık almadı, planla, planı bilmek istiyorum.

FETÖ diyorsunuz, elinizde ne varsa çıkın açıklayın. Savcıları ve Murat Sancak'ı göreve davet ediyoruz."





"ÇİFTE STANDART OLMAZ"

"Hakemlerin hata yaptığını, bazılarının organize olduğunu 25 haftadır söyledik. Murat Sancak bu süre içinde hiç konuşmadı. Sadece Beşiktaş maçına konuştu! İlk maçta bizim canımız yandı, hakkımızı aradık ama o maçta Murat Sancak yanımızda durmadı! Murat Sancak'a ne oluyor da 20 maç sonra hakkını arıyor! Çifte standart olmaz. O zaman da konuşsaydınız."

"HAKEMLER 4-5 AYDA FETÖ'CÜ OLMUŞ"

"İstanbul'daki maçtan sonra 'Hakemler hata yapabilir. Bizim aleyhimize ve lehimize de oluyor. Hakemler her yerde hata yapıyor, bu sporun güzelliği içindedir.' demişti. Hakemler 4-5 ayda FETÖ'cü olmuş, ondan önce değillermiş!"





"MURAT SANCAK ŞOV YAPIYOR"

"Şov devam ediyor, hızını alamıyor Sayın başkan! Şenol Güneş açıklaması yapıyor. Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine bir görev verdiğimi de hatırlamıyorum. Hocamı ile yola devam ettiğimizi açıkladı. Murat Sancak bunu neden yaptı? Neden bu açıklamayı yaptı, çıkıp anlatsın. Biz kendisine böyle bir görev vermedik. Dünya futbol tarihinde başka bir kulüp başkanı, başka bir kulübün teknik direktörü hakkında açıklama yapıyor... Beşiktaşlılara yalan söylemeyeceğimi söyledim. Şenol Güneş ile bir kelime bile konuşmadık. Anlamakta güçlük çekiyorum, neden bunlar yapılıyor. Önder Karaveli'ye güvenim sonsuz, devam ediyoruz. Şenol Güneş ile telefonlaşma bile olmadı. Murat Sancak'a da bu açıklama yakışmadı."

"YALANLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİM"

"Adana Demirspor gibi çok sevdiğim bir camia ve başkan için bu açıklamaları yaptığım için çok üzgünüm. Hocamla ilgili kimse yalan konuşmasın. Bu yalanlara müsaade etmeyeceğim."