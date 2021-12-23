Ahmet Nur Çebi'den Nihat Özdemir'e telefon

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak, Fırat Aydınus'un yönetimine tepki gösterdi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan derbi karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil ve Berisha ile bulduğu gollere Josef de Souza'nın iki golüyle karşılık veren Beşiktaş'ta, maçın hakemi Fırat Aydınus'un 14. dakikada sarı-lacivertli takım lehine verdiği penaltı kararına büyük tepki gösterildi.

KARAR TARTIŞILDI

Fırat Aydınus, karşılaşmanın 12. dakikasında Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in ceza sahasında topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Aydınus, VAR ile görüştükten sonra penaltı kararını değiştirmedi. Penaltı atışını kullanan Mesut Özil de topu filelere yollayarak dev maçta takımını 1-0 öne geçirmişti.

BAŞKAN ÇEBİ, NİHAT ÖZDEMİR'İ ARADI

Cezası nedeniyle dev maçı tribünden takip edemeyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2-2 sona eren derbi maçının hemen ardından telefonla TFF Başkanı Nihat Özdemir'i aradı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Çebi, görüşmede derbi maçta aleyhlerine verilen penaltıyla galibiyeti kaçırdıklarını bunun da sorumlusunun Fırat Aydınus olduğunu söyleyerek, "Böyle bir rezalet penaltı görmedik. Bütün kamuoyu penaltı olmadığını gördü. Gereği neyse yapın ve bu hakeme düdük astırın. Yoksa biz bu işin üstüne gideceğiz. Yazıktır günahtır." dediği öğrenildi.

KIZAĞA ÇEKİLDİ

Derbi maçın hakemi Fırat Aydınus, MHK tarafından Süper Lig'in 18. haftasında hiçbir maçta görevlendirilmedi.

Aydınus'a bir kaç hafta daha maç verilmiyerek kızağa çekileceği belirtilirken, MHK'nın bu kararında Ahmet Nur Çebi'nin TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı konuşmanın etkili olduğu ifade edildi.