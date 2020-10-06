Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, transferin son gününde görüntülü sohbet ile bir oyuncunun menajeriyle görüşme yapması, sosyal medyaya yansıdı. Taraftarlar bu görüntülere tepki gösterdi.

Yaz transfer döneminde rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ta, taraftarların yönetime olan tepkisi her geçen gün artıyor.

Bugün sosyal medyaya düşen bir video ise eleştirilerin daha da artmasına neden oldu.

"BİZE YARDIMCI OLUN"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin transfer görüşmesi yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyaya sızdırılırken, Çebi'nin görüşmede ''Bizim için yüksek bir ücret, şimdiye kadar o bizim teklifimizi kabul etmedi; biz de onun teklifini kabul etmedik, bize yardımcı olun. Teklifimizi kendisine iletin, eğer kabul ederse onu almak için bir uçak yollayacağız. Bildiğiniz gibi bugün transferin son günü, 6 saat sonra bitiyor.'' dediği duyuluyor.

Ahmet Nur Çebi'den online transfer görüşmesi VİDEO



TARAFTAR KULÜP YÖNETİMİNDEN ŞİKAYETÇİ

Yeni transfer Ghezzal'ın evraklarının motosiklet ile yetiştirilmesinin ardından, bu görüntüler de taraftarın tepkisine yol açtı. Siyah-beyazlılar sosyal medyada kulübün yönetilme şeklini eleştirdi.