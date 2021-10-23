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    Ahmet Nur Çebi'den prim müjdesi

    Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, dün yapılan takım idmanını Nevzat Demir Tesisleri’nde takip etti. Çebi, galibiyet halinde kişi başına 30 bin TL prim dağıtacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 11:31
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    Ahmet Nur Çebi'den prim müjdesi

    Lig ve Avrupa arenasında peş peşe alınan mağlubiyetler, takım ve teknik ekiple birlikte yönetimin de moralini bozdu.

    Olumsuz gidişatı tersine çevirmek için Galatasaray karşılaşmasını önemli bir fırsat olarak gören idareciler, oyuncuların motivasyonunu artırmak için düğmeye bastı.

    Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantı sonrasında derbiye özel prim verme kararı aldı.

    Ahmet Nur Çebi den prim müjdesi #1

    30 BİN TL PRİM

    Fanatik’in haberine göre; pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılması planlanıyor.

    Ahmet Nur Çebi den prim müjdesi #2

    EMRE KOCADAĞ DA KATILDI

    Beşiktaş’ın dün yapılan takım antrenmanını yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ’la birlikte derbi öncesi ekibin son durumuyla alakalı olarak teknik direktör Sergen Yalçın’dan bilgi aldı.

    Takım kaptanları başta olmak üzere birçok futbolcuyla da görüşen Çebi, dev mücadele öncesinde oyuncularına başarılar diledi. Başkan Ahmet Nur Çebi, dünkü idmanı Ümraniye’de takip edip antrenman sonunda oyuncularla tek tek sohbet etti.

    Ahmet Nur Çebi den prim müjdesi #3

    Ahmet Nur Çebi den prim müjdesi #4

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