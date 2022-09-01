Ahmet Nur Çebi'den Rezerv Lig tepkisi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Rezerv Lig açıklaması geldi. Çebi, imzalara sahip çıkılmamasını manidar bulduğunu dile getirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın son gündemi Rezerv Lig oldu. Kulüpler Birliği Rezerv Lig'in iptali için bir açıklama yayınladı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den geldi.

"Tutarsızlık Türk futboluna zarar verecek"

Çebi yaptığı açıklamada, "Gençlerin ve kadroda yer bulmakta zorlanan diğer futbolcuların oynayabileceği bir ortam Türk futboluna katkı verir. Ancak TFF'nin kulüplerin yükünü maddi ve manevi hesaplaması gerekir. Kulüplerin birçoğu iptal olsun istiyor çünkü herkesin derdi kestirmeden başarıya çabucak ulaşmak. Böyle olduğu müddetçe bu bakış açısıyla Türk futboluna katkı verilemez. Kulüp başkanları imzaladıklarının arkasında durmuyor. Rezerv Lig konusu kulüp başkanlarının çoğunluğunun imzası ile başlatılan bir organizasyon. İmzalara sahip çıkılmamasını da manidar buluyorum. Bu durum kulüplerin ve başkanlarının otoritesini tartışmalı hale getirir. Türk futbolunun patronlarının tutarsızlıkları zarar verecektir." ifadelerini kullandı.

Rezerv Lig'in iptali neden istendi?

Kulüpler Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Finansal olarak zorluk çeken birçok kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının oynayacakları saha bulamamaları ve lojistik problemler nedeniyle organizasyonun iptal edilmesini talep etmiştir." denildi. TFF yönetimi bugün toplanacak ve kulüplerin başvurusunu görüşecek. Gelen bilgilere göre Rezerv Lig iptal edilecek.