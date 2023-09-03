Ahmet Nur Çebi'den seçim açıklaması: Görevimizin başındayız Beşiktaş camiasında seçim çağrıları yükselirken, Ahmet Nur Çebi yönetim kurulunu toplayıp açıklama yaptı. Çalışma arkadaşlarına moral veren Çebi, seçimin 2025 yılında olacağını o tarihe kadar görevlerinin başında olacağını söyledi.

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Siyah-beyazlı camiada son dönemde Başkan Ahmet Nur Çebi'ye yönelik eleştiriler artmıştı. Beşiktaş'ın patronu da bu durum sonrasında basın toplantısı düzenlemiş ve her konuya açıklık getirmişti. Camiada kongre sesleri yükselirken Çebi de seçim tarihini verdi.

"Kongre 2025 Mayıs ayında"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu toplantısında ekibine kongre tarihini açıkladı. Başkan Çebi, düzenlediği basın toplantısı sonrasında ekibi ile bir araya gelerek,

“Takım 7 aydır maç kaybetmiyor. Fakat hiç bir yönetim kurulu bu durumda genel kurula çağrılmadı. Bir oyun oynanıyor, fakat biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Kongre 2025 Mayıs ayında. Kim aday olacaksa olsun”

diyerek idarecilerini motive etti.

Seçim çağrısı yapılmıştı

Beşiktaş’ta daha önce bir sonraki seçimde başkanlığa aday olacağını açıklayan Hasan Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim kararı alması gerektiğini ifade etmişti.

Arat, “Beşiktaş’ımızda süregelen gelişmeler onarılamaz bir güvensizlik yaratmıştır. Camiamız uzun süredir huzursuz ve endişelidir. Beşiktaş’ımızın, mevcut yönetimle kaybedecek bir günü daha yoktur. Beşiktaş Yönetim Kurulu’nu, Olağanüstü Seçimli Kongre kararı almaya davet ediyorum. Camiamız müsterih olsun; Beşiktaş’ımızın tüm sorunlarını çözmeye hazırız” ifadelerini kullanmıştı.