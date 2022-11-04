Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş ve Valerien Ismael sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin yeni sayısına açıklamalarda bulundu. Çebi, takımda yaşanan teknik direktör değişikliğini değerlendirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübe ait derginin kasım sayısında futbol takımında yaşanan teknik direktör değişikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Çebi, 2022 FIFA Dünya Kupası için liglere verilecek arada siyah-beyazlı futbol takımına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni bir nefes geleceğine inandığını söyledi.

"Vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ettik"

Teknik direktör Valerien Ismael ile el sıkışarak yolları ayırdıklarını belirten Çebi, "Kendisine görev yaptığı sürede vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ettik. Çok kısa süre içinde yönetim kurulu arkadaşlarımızla toplanıp herkesin görüşünü alarak oy birliği ile Şenol Güneş hocamızı göreve getirdik." dedi.





"Şenol Güneş hocamıza tekrar Hoş geldin diyorum"



Şenol Güneş'e başarılar dileyen Ahmet Nur Çebi, "Kasım ayı içinde başlayacak Dünya Kupası organizasyonu için lige verilecek 45 günlük arada futbol A takımımıza yeni bir soluk ve yeni bir nefes geleceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Şenol Güneş hocamıza tekrar 'Hoş geldin' diyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.