Ahmet Nur Çebi'den sert sözler: Aileme laf edeni yakarım Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem bölgesinde gittiği açılışta siyah-beyazlı takımı takip eden gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı.

Fikret Orman'ı ağır dille eleştiren Çebi, adaylığı ile ilgili sinyaller verdi.

Çebi, ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallama olayına da açıklık getirdi.

"Aileme laf edeni yakarım"

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri...

"Ateşten gömlek giyip görev yaptım. Beşiktaş için kendimi yakarım. Ancak eşime, çocuklarıma, aileme laf edeni de yakarım. Gece yarıları kızım aranıyor. Eşime birtakım yazılar atılıyor. Bunların hesabını sorarım.

"VAR'da operasyon var"

Hakemler artık operasyonlarını VAR üstünden yapıyorlar. Sadece şekil değiştirdiler. Bize haksızlık yapılmadı diyelim bu yeterli değil. Rakiplerimiz lehine hata yapılması, dolaylı yoldan bize yapılmış oluyor.

"13 Kasım'da açıklayacağım"

Henüz daha karar vermedim, önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım. 3 gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor, ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim, iyice düşüneceğim.

"Futbolculardan talep gelmedi"

Şenol Güneş, 'Benim gitmem lazım artık enerjim yok, kaçan adam da olmak istemiyorum ama gitmem lazım' dedi. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz. Sonra takımı Burak Yılmaz'a emanet ettik. Burak Yılmaz temmuz ayından beri takımın başında. Takımı en iyi tanıyan o. Yeni bir hoca getirmek yanlıştı. Rıza Hoca'nın oyuncularla daha mı fazla tecrübesi var? Burak 4-5 aydır takımla beraber çalışıyor. Futbolculardan 'Burak Yılmaz'la devam etmek istiyoruz' diye bir talep gelmedi, zaten biz de öyle bir şey sormadık.

"TFF Başkanı parmak sallamadı"

Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallaması bana değildi. Devre olurken, kalkıp gitti. Giderken, ‘bu iki Tribün bana organize şekilde küfür etti’ dedi. Bir şey deme gereği duymadım. Daha önce TFF kongresinde Beşiktaş için söylediği ‘Çok beklerseniz’ sözünü Ali Koç’a sordum. Koç, duymadığını ifade etti. Büyükekşi’ye mektup yazdım. Kendisi ağzımdan çıkmadı beyanında bulundu.

"Dik duramayanlar açıklasın"

Ben ilk günden beri görevden el çektirilen hakemlerin dönüşüne veto koydum. Yapılan hatalar karşısında federasyona karşı dek durdum. Diğerinde tam aksini yaptı. Kulüpler birliğinde farklı konuşup, Riva’da tam tersini açıkladılar. Onlara sormak lazım bu U dönüşleri...

"Taraftara kırgın değilim"

Taraftara kırgın değilim. En doğal hakkı. Tepkilerini ifade ediyorlar. Ama sosyal medya öyle değil. Sahte hesaplarla olmadık hakaretler, küfürler ediyorlar.

Fikret Orman'a cevap

Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da cevap vereceğiz. Öyle meydan boş değil.

"Onay almadan kimseyi almadık"

Biz hocanın onayı olmadan kimseyi almadık. Onana yetenekli oyuncu. Chamberlain her maç üstüne koyuyor. Sakatlıklar şanssızlıklar yaşadık. Yaşıyoruz. Weghorst’tan para kazandık. Anında Aboubakar’ı aldık. Rashica uçaktan indirilmek istendi. Bırakmadık. Rakiplerin iki üç katı fiyat verdiği isimleri almadık.

"Her futbolcu sakatlanır"

Sakatlık geçmişi olmayan oyuncu mu var? Her futbolcu sakatlanır, iyileşir döner. Bailly özel bir futbolcu, Chamberlain'i de göreceksiniz.

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