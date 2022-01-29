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    Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Antalya kampında hem futbolcularla hem de teknik heyetle görüşerek moral verdiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 11:52
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    Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında önce futbolcularla ardından da Teknik Direktör Önder Karaveli ile bir araya geldi.

    Başkan Çebi’nin futbolcularla gerçekleştirdiği ilk toplantıda sezonun kalan bölümüyle ilgili destek ve moral verdiği öğrenildi.

    Zirve yarışından uzaklaşmalarına rağmen oyunculardan karşılaşmalara en iyi şekilde motive olmalarını isteyen Ahmet Nur Çebi’nin, "Sizlere güvenimiz her zaman tam. Sezonun tamamlanmasına şurada sadece üç ay kaldı. Bu süreçte herkes işine konsantre olsun. Bu ligde her şey olabilir, tablo değişebilir, kesinlikle pes etmek yok." ifadelerini kullandığı bildirildi.

    Ahmet Nur Çebi den takıma moral ziyareti #1

    "KAFAN RAHAT OLSUN"

    Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kampta Önder Karaveli ile yaptığı toplantıda ise spekülasyonlara kulak asmamasını söylediği aktarıldı.

    Milliyet'teki habere göre; Karaveli’ye güvenoyu veren Çebi’nin, "Medyada çıkan haberlere inanma, kafana hiçbir şeyi takma. Sana güveniyoruz, yolumuza seninle devam edeceğiz. Ekibinle birlikte işinize odaklanın, kafan rahat olsun." diye konuştuğu vurgulandı.

    Bu arada son dönemde yazılı ve görsel medyada yer alan, Başkan Çebi’nin yabancı bir teknik direktörle veya Şenol Güneş'le anlaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı kaydedildi.

    Ahmet Nur Çebi den takıma moral ziyareti #2


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