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Ahmet Nur Çebi'den takıma para dopingi

Ahmet Nur Çebi'den takıma para dopingi

Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı oyuncularla bir toplantı yapan Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarının kazanılması durumunda 25'er bin TL (3'er bin dolar) prim dağıtacağını duyurdu.