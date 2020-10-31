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    Ahmet Nur Çebi'den takıma para dopingi

    Ahmet Nur Çebi'den takıma para dopingi

    Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı oyuncularla bir toplantı yapan Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarının kazanılması durumunda 25'er bin TL (3'er bin dolar) prim dağıtacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 12:17
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 12:24
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    22 günlük aranın ardından Denizli'de maça çıkan Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle birlikte adete ecel terleri dökmüş ve karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başarmıştı.

    Haftalar sonra gelen galibiyet yönetimin yüzünü güldürürken, Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde oyuncularla bir aya geldi.

    Ahmet Nur Çebi den takıma para dopingi #1

    ADAM BAŞI 25'ER BİN TL

    Yapılan toplantıda futbolcuları motive etmeye çalışan Çebi'nin, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarının kazanılması durumunda 25'er bin lira (3'er bin dolar) prim dağıtılacağının sözünü verdiği öğrenildi.

    Çebi'nin Başakşehir ve Fenerbahçe maçları için de özel prim vermeyi düşündüğü belirtildi.

    Ahmet Nur Çebi den takıma para dopingi #2

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