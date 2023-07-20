Ahmet Nur Çebi'den taraftarın eleştirilerine yanıt Yeni sezon öncesinde Dusan Tadic ve Halil Dervişoğlu gibi futbolcuları ezeli rakiplerine kaptıran Beşiktaş'ta taraftar, yönetime eleştiri getiriyordu. Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamayla siyah-beyazlılardan güvenoyu istedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den, transfer döneminde taraftarlardan aldıkları eleştirilere yanıt geldi.

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve yönetici Tarkan Ser İle birlikte önceki gün Almanya'ya giden Çebi, Beşiktaş'ın transferde ince eleyip sık dokuduğunu ifade ederken şu değerlendirmeleri yaptı:

Kimse merak etmesin. Teknik direktörümüz Şenol Güneş, futbol direktörümüz Ceyhun Kazancı ve scout ekibimizle tüm yönetim yeni sezonda şampiyon olmak için kadro oluşturuyoruz.

"Eleştirileri hak etmiyoruz"

'Son haftalarda yapılan eleştirileri hak etmiyoruz. Kulübün geleceğini düşünmek zorundayız. Geçmişte üstümüzde kalan enkazı temizlemeye çalışıyoruz, buna göre adımlar atıyoruz. Hâlâ birçok oyuncuyu gönderemedik ama kimse merak etmesin Beşiktaş'ı ekonomik olarak da sportif başarı olarak da en iyi duruma getireceğiz. Yönetici arkadaşlarıma, teknik ekibe inanıyor ve güveniyorum. Beşiktaş olarak bizim talip olduğumuz ama Türkiye'de ederi kadar bir rakam sunduğumuz oyuncuları rakip takımlarımız astronomik fiyatlarla alıyorlar. Bu nereye kadar gidecek?

"Beşiktaş'ın menfaatlerini düşünerek karar aldık"