Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF ile huzursuzluk yaşadıklarını belirterek, "Türk futbolunun ağası, paşası olan bir camiayı umursamıyorum diyemezsiniz" dedi.

Beşiktaş'ta yeni sezon formalarının tanıtımında yeni sponsorluk anlaşması da imzalandı.

Formaların tanıtımının ardından bu sene formalarını çok beğendiğini belirten Çebi, "Formaları bu sene çok beğendim. Türkiye Futbol Federasyonu kongresinde de giymeyi düşünüyorum. Görsünler Beşiktaş'ı" şeklinde konuştu.

"Huzursuzluk yaşıyoruz"

Malum federasyon yönetimi veya başkanıyla maalesef hassas olmamıza rağmen bir huzursuzluk yaşıyoruz. Bunun saklanacak tarafı yok. Biz mümkün olduğu kadar fikir beyan ederken dikkatli olmaya özen gösteriyoruz. Bizim için o makamlar değerli. Bizim ilişkimiz Ahmet Nur Çebi-Mehmet Büyükekşi ilişkisi değil. Beşiktaş - TFF ilişkisi. Konuların bazen şahsileştirildiğini görebiliyorum. Ben bu ifadeyi kızgınlıkla istemeden, ağzından çıkmış bir cümle olarak düşünüyorum. Başka türlü olma durumu yok. Niye umursamıyorsunuz. Bir göreve yönetmek için talip oluyorsunuz. Tek görevi futbola hizmet etmek. Türk futbolunun ağası, paşası, ağabeyi olan bir camiayı umursamıyorum diyemezsiniz. Bu anlık çıkmış bir cümle. Türk futboluna hizmet ederken, Beşiktaş'a da hizmet etmek sizin vazifesinizdir. Eğer göreve talip olmuşsanız umursamak zorundasınız. Beşiktaş'ı umursayacağını biliyorum. Umursamama gibi bir şansı yok. Bunu dileyebilir, isteyebilir, gönlünden geçirebilir ama böyle bir isteği yerine getirme şansı yok. Anlık bir kızgınlıkla ağzından çıktığını düşünüyorum. Türk futboluna hizmete devam ederken Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edecektir. Tek aday olarak giriyor, kendisine başarılar diliyorum.

"Ne ekerseniz, onu biçersiniz"

İlk bakışta doğru söylemiş. Hep söylemişimdir, bizler aile dostuyuz. Kamuoyunda birbirimize değer verdiğimizi hissettirelim diyenlerden biriyim. Kulüpler Birliği'nde böyle bir ifadesi olduğunu biliyorum ama bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Sen beni sevmeyeceksin, ben seni seveceğim böyle bir şey yok. Siz zafer sarhoşluğuyla şampiyonluk gecesinde 6 puan da verdim ne olacak derseniz sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Kendisinin üzüldüğüne, üzüldüm. Kendisini gerçekten seviyorum. Diğer camiaları üzücü şekilde hareket ederseniz, diğer camialardan da sizi üzecek cevaplar alırsınız. Ne ekerseniz, onu biçersiniz.

"TFF yönetimine isim önermeyi düşünmüyoruz"

Böyle bir talep gelmedi. Önermeyi düşünmüyoruz. Beşiktaş camiasından birini arzu ediyorlarsa bulurlar. Bu onların sorumluluğunda bir şeydir. Başkalarına nasıl davranıyorsa benim camiada da öyle davranacağını hissetmelidir. Beşiktaş'tan birisi olup, olmamış çok önemli değil. Beşiktaş taraftarı hakkını korumasını bilir. İbra konusuna gelince, o gün yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum. Ama yapacaklarını dinleyeceğim. Pozitif bir gelişme görürsek kendileriyle yola devam ederiz. Ama gidişatı görmemiz lazım. Ne görürsek onu gösteririz.

"Gedson ve Saiss ile devam etmek istiyoruz"