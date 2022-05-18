Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye: Hepiniz istifa edin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor-Beşiktaş maçının tekrar edilmemesine tepki göstererek, "TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair bir basın toplantısı düzenledi.

Çebi, Trabzonspor-Beşiktaş maçının tekrar edilmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi.

Ahmet Nur Çebi açıklamalarında, "Sorun hakemlerin kendisinde. Gereken hamleler yapıldı ancak eksik yapıldı. Ben kimseyi bir liste vermedim. Ben eski tüm hakemlerin gidip yerlerine genç hakemlerin gelmesini istedim. Yeni sezonda da bu isteğimi yineliyorum.

"TFF istifa etsin"

Operasyon eksik yapıldığı için sorunlar halen düzelmedi. Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini falan söylemişler. Umarım o kararı veren Tahkim Kurulu yeni sezonda yerinde olmaz." dedi.

"TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok"

TFF başkanlığını düşünmediğini söyleyen Çebi, "TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım." şeklinde konuştu.

"Başka hakem mi kalmadı?"

Türk futbolunun temel sorunun hakemler olduğunu belirten Beşiktaş Başkanı Çebi, "Türk futbolunda sorun hakemler. 'Mevcut hakemler gitsin, genç hakemler gelsin' dedik. Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir.

Hem mağdur olduğunu söylüyorsunuz, bunu düzeltmeye çalışanlara da yanlış yapıyorsunuz diyorsunuz. Bu kadar şikayet edilen bir hakem topluluğunun halen eline düdük vermek, bu işi başka kimse yapamaz demektir. Türk futbolunun kurtulması için hakem denen müessesenin sil baştan, yeniden yapılması lazım. Gelecek sezonda hakemler yenilenmeli, eski hakemlerle vedalaşılmalı, genç hakemlerimizin önleri açılmalı." ifadelerini kullandı.

"Aday olmak için resmi başvurumu yaptım"

Ahmet Nur Çebi, adaylığı ile ilgili, "Önümüzdeki seçimde aday olmak için resmi başvurumu yaptım" dedi. Çebi, Beşiktaş'ın borcunu da açıklarken, "Beşiktaş'ın güncel borcu 4.3 milyar TL'dir" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için planlardan bahseden Çebi, "Önümüzdeki sene tüm bunlardan uzaklaşmış, gençlere önem veren ve ucuz maliyetlere alıp yüksek ücretlere satabildiğimiz oyuncular aldığımız, öz kaynağa dayalı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğimiz takdirde camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır" dedi.