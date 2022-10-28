Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael cevabı

Beşiktaş'ın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael'in görevine neden son verildiğini anlattı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş'in imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Çebi sözlerine,"Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kamuoyu huzurunda Beşiktaş taraftarının uzun süreden beri beklediği, hocamız Şenol Güneş'i huzurlarınızda imzaya davet ettik. Teklif ettik, beraber çalışmayı önerdik. Sağ olsun kabul etti. Ismael'e emekleri için candan teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldin. Camiamıza hayırlı olsun. Beşiktaşımızın daha iyi olması için el birliğiyle çalışacağımızı duyurmak istiyorum. Hedefimiz şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluk kovalayacağız. Bunun bilinmesini rica ediyorum." diyerek başladı.

"Ismael'den ne zaman vazgeçtiniz?"

"Ismael'in arkasındayım diye demeciniz vardı. Fransız hocadan vazgeçtiğiniz an neresiydi? Güneş ismine ne zaman karar verdiniz?" sorusu üzerine Başkan Çebi, "Futbolun fıtratında bunlar var. Çalışanlarımızın her zaman yanında oldum. Hatay maçının arkasından Ismael hocamızın enerjisinin tamamen bitmesi sebebiyle, kendisinin de ifade etmesiyle oldu. Beşiktaş'ın menfaati için kan değişikliği konusunda hemfikir olduk. Cevabı bu.

Bu noktaya nasıl gelindi? Medyatik baskılar, hakem hataları... Bizim sağlıklı çalışmamıza engel olundu. Bunu saklamaya niyetim yok. Sosyal medya üzerinden başlayan, medyanın da eklendiği bir provokasyon oldu. Oldu ve bitti. Önümüze bakacağız. Ben bugünden sonra geleceği konuşacağım." ifadelerini kullandı.