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    Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e bir destek daha

    Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e bir destek daha

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e tepkiler devam ederken, Twitter'da açılan 'istifa' hashtagi sonrası Ahmet Nur Çebi'den, deneyimli çalıştırıcıya destek açıklaması geldi.
    • 04.10.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 15:34
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    Süper Lig'de 15 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş'ta, Valerien Ismael'in oynattığı futbol sorgulanmaya devam ediyor.

    Siyah-beyazlı futbolseverler, Twitter'da açtıkları 'Valerien Ismael İstifa' hashtagiyle Fransız teknik adamı istifaya çağırırken aynı dakikalarda Ahmet Nur Çebi'den de Ismael'e destek açıklaması geldi.

    Ahmet Nur Çebi den Valerien Ismael e bir destek daha #1

    "Desteğimiz ve güvenimiz tam"

    Deneyimli teknik adama desteğini her fırsatta dile getiren Çebi, "Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile birlikte Teknik Direktörümüzün oluşturduğu kadromuzla sezon sonunda şampiyonluğu tüm camia kutlayacağız. 'Birlik ve beraberlik' yılı ilan ettiğimiz ve bu söylemimizin simgesi olacak bu sponsorluklar ile bu sezon tüm branşlarımızda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Valerien Ismael'e güvenimiz tam." sözleriyle bir kez daha desteğini vurguladı.

    Bu sözlerin ardından Beşiktaş seyircisi ise hem Çebi'ye hem de Ismael'e tepki göstermeye devam etti.

    Ahmet Nur Çebi den Valerien Ismael e bir destek daha #2

    Ahmet Nur Çebi den Valerien Ismael e bir destek daha #3

    Beşiktaş derbide evinde gibi oynayamadı - HABERİ

    Ahmet Nur Çebi den Valerien Ismael e bir destek daha #4


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