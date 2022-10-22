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    Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e destek

    Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e destek

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael ile görüşme gerçekleştirdi. Çebi, takımdaki geleceği tartışılan Fransız teknik adama destek mesajı verdi.
    • 22.10.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 16:48
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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son dönemlerde sıkça eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Valerien Ismael ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Çebi, takımdan gönderileceği konuşulan Fransız teknik adama destek mesajı verdi.

    "Dedikodulara bakma, senden memnunuz"

    Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik patron İsmael ile bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, destek konuşması yaptı.

    Hem taraftarlardan hem de kamuoyundan eleştiriler alan hocasına sahip çıkan Çebi, "Dedikodulara bakma, senden memnunuz" ifadelerini kullandı.

    Ahmet Nur Çebi den Valerien Ismael e destek #1

    "Saha içine konsantre ol"

    Beşiktaş Başkanı Çebi, "Saha içine konsantre ol. Her şeye kulağını kapat, takımına odaklan. Dünya Kupası arasına kadar tüm maçlarımızı kazanalım, geçmişi silelim" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Çebi puan tablosunda geride olmadıklarını, milli araya iyi sırada girebileceklerini söyledi.

    Ahmet Nur Çebi den Valerien Ismael e destek #2

    Ahmet Nur Çebi den Valerien Ismael e destek #3


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