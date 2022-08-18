Ahmet Nur Çebi'den Yasin Kol açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Süper Lig'deki hakem krizini de masaya yatırdı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sözcü'ye özel açıklamalarda bulundu. Alanyaspor maçında başlayan hakem isyanıyla ilgili Çebi, Türk hakemliğinin genel sorunlarını masaya yatırdı.

“Kurullar her sezon değişiyor ama hakemler aynı” diyen siyah-beyazlıların patronu, şöyle konuştu:

“TFF geliyor, gidiyor; aynı hakem. MHK istifa ediyor, ‘hakemler hata yapıyor' diye adamı istifa ettiriyorlar hakemler yine orada. Burada mesele aslında kendi kendini gösteriyor. Hakemlerin tekrar geri gelmesini doğru bulmuyorum. ‘Yenilenin ve kurullarınızı yenileyin' dedim, sağ olsunlar istifaların tamamını aldılar ve kurulları yenilediler.”





"Yasin Kol bir kulübün hizmetinde"

Sözcü'ye konuşan Çebi, Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'u başka bir takımın taraftarı olmakla suçladı.

Beşiktaş başkanı, “Daha ilk haftadaki maçımıza belli bir kulübün adeta hizmetinde olup formasını alma cesaretini gösteren ve hâlâ hakemlik yapmaya devam eden bu zatın atanmasını bir kasıt unsuru olarak görmüştük. MHK'nin bununla da kalmayıp Alanyaspor karşılaşmasına Yasin Kol adında hakemlikten nasibini almamış, faulü, sarı kartı, kırmızı kartı, yorumu birbirine karıştırmış, sadece Beşiktaş'ın puan kaybetmesi için sahada dolaşan bir güvenlik görevlisini ataması, skandalın ötesinde acizliktir. Siz atamaya devam edin, biz haykırmaya ve sizi bu tip hakemlere karşı yaptırım uygulatana kadar haykırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yasin Kol'un Trabzonsporlu olduğu iddia ediliyor

Bilindiği üzere Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol'un Beşiktaşlı taraftarlarca bordo-mavili takımı tuttuğu iddia ediliyordu.

Sosyal medyada yayılan ve Yasin Kol adlı bir kullanıcıya ait olan Facebook hesabında bordo-mavili takıma ait taraftarlık sayfalarının takip edildiği belirtilmiş ancak kısa süre sonra söz konusu hesabın hakem Yasin Kol olmadığı ortaya çıkmıştı.

Siyah-beyazlılar, Trabzon bölge hakeminin kendi maçlarına atanmasına sert şekilde itiraz ediyor.