Ahmet Nur Çebi'den Yusuf Günay'a: Sana mı düştü bu işi takip etmek

Ahmet Nur Çebi'den Yusuf Günay'a: Sana mı düştü bu işi takip etmek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'da Yusuf Günay'ın yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Yusuf Günay'a da mesaj gönderen Çebi, Günay'ı sert bir şekilde eleştirdi.

Beşiktaş-Karagümrük maçında yaşanan olaylar sonrasında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay’ın yaptığı ‘Takipçisi olacağız’ açıklamasıyla ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, “Sezon bitiminde kupayı almaya yakın, herkes bir şekilde can havliyle yanlış şeyler yapıyor.

"SANA YAKIŞTI MI BUNU TAKİP ETMEK"

Yusuf Günay, Galatasaray camiasını temsil ediyor. Ona mı düşmüş bu işi takip etmek. Sana yakıştı mı bunu takip etmek. Yakışmış demek ki. Herhalde kendilerine tavsiyede bulunuyorlar demek ki iletişim ekibinden.

Bu saatte kavganın yeri yok. Bu saatte işimiz maçı almak. Malatyaspor’un şerefiyle oynayacağını bildiğimiz için içimiz rahat” dedi.



