Ahmet Nur Çebi'nin hedefi çifte kupa Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün dergisine açıklamalar yaptı.

Kulübün mali yapısını ve geleceğini gözeterek başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, şu şekilde konuştu:

Teknik ekibimizin planları doğrultusunda geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde; Amir Hadiahmetovi, Omar Colley, Onur Bulut ve Vincent Aboubakar’ı kadromuza katmıştık. Yeni sezon öncesinde ise kurmaya başladığımız takım iskeletine, siz değerli Beşiktaşlılara söz verdiğimiz üzere kulübümüzün mali yapısını ve geleceğini de gözeterek yaptığımız çalışmaların ardından; Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Bakhtiyor Zaynutdinov, Daniel Amartey, Emrecan Bulut, Eric Bertrand Bailly, Jean Onana, Milot Rashica ve Tayfur Bingöl’ü; teknik kadromuzun, scout ekibimizin ve hocalarımızın ince eleyip sık dokumalarının ardından transfer ederek kadro yapılanmamızı tamamlamış olduk.

"Amacımız tabii ki kupayı müzemize getirmektir"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Başkan Çebi, şu şekilde konuştu:

Yeni transferlerimiz her geçen gün takımımıza uyum sağlıyorlar ve takımımıza aidiyet ruhunu pekiştiriyorlar. Transfer ettiğimiz futbolcuların ne kadar kıymetli olduklarına yarışacağımız tüm kulvarlarda Beşiktaşlılar şahit olacaklardır. İnanıyoruz ki oluşturduğumuz bu takım sezon sonu şampiyonluğu göğüsleyecektir. Ayrıca, Beşiktaşımızın UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. D Grubu’nda mücadele edecek Beşiktaşımızın rakipleri, Belçika’dan Club Brugge, Norveç’ten Bod/Glimt ve İsviçre’den Lugano takımları oldular. Amacımız tabii ki kupayı müzemize getirmektir.

"Tüm planlarımızı yaptık"

Kulüp bünyesindeki amatör şubelerin yönetimi hakkında ise Çebi, şu ifadeleri kullandı:

Amatör şubelerimizde de doğru yolda olduğumuzun altını çizmeliyim. Yaptığımız toplantılarda amatör şubelerimizin son durumlarını hedeflerimiz doğrultusunda yeniden ele aldık ve revize edilmesi gereken ne varsa aşama aşama gerçekleştirmek için tüm planlarımızı yaptık.

"Şeffaf ve dürüst bir federasyon istiyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun adil ve tüm kulüplere eşit mesafede bir yönetim beklediklerini belirten Başkan Çebi, şu değerlendirmede bulundu: